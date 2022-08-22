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Нефть дешевеет: эксперты прогнозируют увеличение поставок сырья из Ирана

поставки, Иран, сырье Фото: pixabay
Мировые цены на нефть в понедельник утром опустились на 1,3%. Рынки оценивают перспективы вокруг спроса в свете экономических рисков, также ожидают новости по возможному возобновлению поставок из Ирана, передает Zakon.kz.

По состоянию на 10:38 по времени Нур-Султана цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,33%, до 95,43 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 1,38%, до 89,19 доллара, сообщает 1prime.ru.

Котировки нефти начинают рабочую неделю в минусе после снижения на прошлой неделе суммарно приблизительно на 1,4%. С одной стороны, цены сдерживает укрепление доллара: индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) на минувшей неделе укрепился на 2,4%, поднявшись выше 108 пунктов. Более дорогой доллар делает сырьевые товары менее доступными для покупки в другой валюте.

С другой стороны, среди трейдеров сохраняются опасения по поводу экономических перспектив. Мировые центробанки склонны к повышению ключевых ставок для сдерживания роста цен, что усиливает риски рецессии.

Перспективы увеличения поставок за счет Ирана также негативно отражаются на стоимости нефти. Так, в выходные президент США Джо Байден и ряд европейских лидеров обсудили, среди прочего, переговоры по ядерному соглашению с Ираном.

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