Спецназ изъял крупную партию наркотиков у пенсионера в Павлодаре

В Павлодаре прошла спецоперация, в ходе которой у пенсионера – 67-летнего местного жителя – изъяли крупную партию наркотиков (более 33 кг марихуаны и 3,3 кг гашиша), передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте информационного медиапортала МВД РК, сотрудниками по противодействию наркопреступности Управления полиции Павлодара по подозрению в сбыте и хранении наркотиков задержан 67-летний горожанин, который водворен в ИВС города.

У задержанного по месту жительства изъяты наркотические средства: марихуана более 33 кг и гашиш – 3,3 кг. В настоящее время проводится досудебное расследование по ст. 297 ч. 3 УК Республики Казахстан. Проводятся все необходимые следственные мероприятия. Пресс-служба Департамента полиции Павлодарской области

Как отмечается, в текущем году выявлено 59 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, из них – 47 фактов, связанных со сбытом наркотических средств и психотропных веществ.