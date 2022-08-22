Машина загорелась в юго-восточном районе Нур-Султана

На юго-востоке Нур-Султана загорелся автомобиль Volkswagen Passat. Пожарным удалось потушить возгорание, передает Zakon.kz.

Видео с места происшествия опубликовали в instagram-паблике astana_sergek.

22 августа в 09:57 пожарные подразделения столичного ДЧС выехали на поступившее сообщение о возгорании автомобиля на пересечении пр. Кудайбердыулы и ул. Иле. Пресс-служба ДЧС Нур-Султана

По прибытии установлено, что происходит горение двигательного отсека и салона автомобиля марки Volkswagen Passat. Пожар был полностью ликвидирован в 10:15.

Фото: пресс-служба ДЧС Нур-Султана

Фото: пресс-служба ДЧС Нур-Султана

В тушении были задействованы пять человек личного состава и единица техники ДЧС Нур-Султана.