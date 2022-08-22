Чемпион мира Дмитрий Бивол встретится с непобежденным Хильберто Рамиресом

Сенсация нынешнего боксерского сезона, который прославился победой над знаменитым Саулем Альваресом, чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол (20-0, 11 KO) возвращается на ринг. На его пути еще один мексиканец — Хильберто Рамирес, сообщает Zakon.kz.

Российский боксер Дмитрий Бивол проведет обязательную защиту титула в поединке против мексиканца Хильберто Рамиреса (44-0, 30 KO) 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ). Поединок состоится с вывеской «бой непобежденных», так как оба спортсмена пока не имеют поражений в своих рекордах. Обоим боксерам по 31 году.

Фото: Instagram/zurdoramirez

Напомним, в мае 2022 года Дмитрий Бивол одержал самую яркую победу в своей карьере, нанеся второе поражение бывшему лидеру рейтинга pound-for-pound Саулю Альваресу (57-2-2, 39 KO).

А бывший чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) Хильберто Рамирес также в мае нокаутировал в четвертом раунде Доминика Бёзеля из Германии.

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