Какие продукты сделают пиццу полезнее

Пицца может стать полезнее, если добавить в нее овощи или зелень. Какие продукты следует добавить в первую очередь, рассказал эксперт, передает Zakon.kz.

В пиццу можно положить болгарский перец. Овощ богат витаминами C, E, а также железом, кальцием, калием и магнием. Витамин С способствует укреплению иммунитета, а также сохранению молодости кожи. Витамин Е улучшает кровообращение, железо контролирует уровень гемоглобина, кальций полезен для опорно-двигательного аппарата. Бренд-шеф сервиса доставки Владимир Филимонов

Вторая полезная добавка — зелень. Рукола, кейл, айсберг и другие виды зелени — настоящий кладезь витаминов и микроэлементов. Рукола богата витаминами группы В. Листья салата содержат витамин К, улучшающий обмен веществ, и фолиевую кислоту, пишет life.ru.

Также стоит добавить в начинку для пиццы грибы. В них содержится фосфор, который отвечает за развитие опорно-двигательного аппарата, поддерживает мышцы в тонусе, а также играет значительную роль в синтезе белков, жиров и углеводов.