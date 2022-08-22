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Спасатели Алтая вызволили застрявших под бетонными плитами щенят

Застрявших под бетонными плитами щенят спасли в Алтае Фото: скриншот видео
В городе Алтай спасатели вызволили щенят из беды – они застряли под тяжелыми бетонными плитами. Об этом сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям ВКО, передает Zakon.kz.
22 августа в службу ЧС города Алтая поступил звонок о том, что по ул. Панфилова под бетонными плитами застряли щенки. Прибыв на место происшествия, сотрудники СПЧ-2 услышали жалобное скуление животных.Пресс-служба ДЧС ВКО

Как сообщили в областном ДЧС, спасателям пришлось провести целый комплекс спасательных работ.

При помощи специальной крано-манипуляторной установки аварийно-спасательного автомобиля спасатели подняли забор из нескольких тяжелых бетонных плит, где находились бедные животные. Их аккуратно достали из ямы. За ходом всей операции следили оказавшиеся поблизости дети, которые больше всего обрадовались спасенным щенятам.Пресс-служба ДЧС ВКО

В ДЧС ВКО напомнили, что при чрезвычайной ситуации нужно обращаться по номеру «112».

Динара Халдарова
Восточно-Казахстанская область
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