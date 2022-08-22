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Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Садыру Жапарову

Садыр Жапаров Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Кыргызстана Садыру Жапарову и всему кыргызскому народу, передает Zakon.kz.
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Садыру Жапарову и всему кыргызскому народу в связи с гибелью граждан Кыргызской Республики в дорожно-транспортном происшествии в Ульяновской области Российской Федерации, – говорится в сообщении.

В телеграмме глава государства передал слова глубокого сочувствия родным и близким погибших граждан.

Накануне в Ульяновской области России произошло ДТП, погибли 16 человек, 14 из них — граждане Кыргызстана. СМИ пишут, что скончались пять женщин (31, 27, 46, 24, 42 лет) и девять мужчин (36, 32, 46, 22, 23, 25, 23, 44, 26 лет).

Трое кыргызстанцев выжили (41-летняя женщина, мужчины 21 и 29 лет). Их состояние оценивается как тяжелое.

В Кыргызстане объявлен траур.

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