Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Вооруженный мужчина угрожал жительнице Степногорска

женщине угрожали оружием в Степногорске Фото: Zakon.kz
У мужчины изъяли обрез незарегистрированного мелкокалиберного охотничьего ружья, сообщает Zakon.kz.

21 августа жительница Степногорска обратилась в полицию с сообщением о том, что в 02:30 к ее знакомой пришел неизвестный мужчина и угрожал предметом, похожим на оружие.

Полицейские установили личность мужчины. Им оказался 50-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за хранение наркотических средств.

Управление полиции Степногорска начало досудебное расследование по ч. 2 ст. 287 УК РК «Незаконные хранение, ношение оружия».

В рамках расследования полицейские уточняют обстоятельства инцидента.

Читайте также

Спасатели Алтая вызволили застрявших под бетонными плитами щенят

Данияр Кунафин
Акмолинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Чем запомнится 22 августа для представителей всех знаков зодиака
Гороскоп на 22 августа: чем запомнится этот день представителям всех знаков зодиака
рубль, тенге, доллар
Курсы валют на 22 августа в обменных пунктах Казахстана
школы
Какие школы в Казахстане перейдут на пятидневку c нового учебного года
Окровавленные человеческие чучела на деревьях напугали жителей Усть-Каменогорска
Окровавленные человеческие чучела на деревьях напугали жителей Усть-Каменогорска
Дифференцированные цены установлены на дизтопливо в Казахстане
Предельные цены на дизтопливо установлены в Казахстане
Техосмотр авто: что нужно знать
Техосмотр авто: что нужно знать
Алматинцев предупредили о последствиях покупки авто из Азербайджана и Грузии
Алматинцев предупредили о последствиях покупки авто из Азербайджана и Грузии
рабочие
Улицу частично перекроют в Алматы в ночь на 23 августа
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления