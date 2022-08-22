Вооруженный мужчина угрожал жительнице Степногорска

У мужчины изъяли обрез незарегистрированного мелкокалиберного охотничьего ружья, сообщает Zakon.kz.

21 августа жительница Степногорска обратилась в полицию с сообщением о том, что в 02:30 к ее знакомой пришел неизвестный мужчина и угрожал предметом, похожим на оружие.

Полицейские установили личность мужчины. Им оказался 50-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за хранение наркотических средств.

Управление полиции Степногорска начало досудебное расследование по ч. 2 ст. 287 УК РК «Незаконные хранение, ношение оружия».

В рамках расследования полицейские уточняют обстоятельства инцидента.