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Школьники Алматы будут учиться по-новому с 1 сентября

Учеба Фото: pixabay
О новшествах, которые ждут школьников Алматы с 1 сентября, рассказал заместитель руководителя Управления образования города Алматы Айдын Сайлаубай, передает Zakon.kz.

Чиновник сообщил, что в 2022/23 учебном году все алматинские школьники, кто учится с 1-го по 4-й класс, будут обеспечены бесплатными горячими обедами в школьных столовых, но это еще не все.

Школьная форма

В ст. 49 Закона Республики Казахстан «Об образовании» указано о введении единой школьной формы.

Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и спортивную. Фасон, цвет школьной формы выдерживаются в классическом стиле. Как вы знаете, в городе Алматы установлена школьная форма синего цвета. Айдын Сайлаубай

Новшества нового учебного года

По распоряжению Министерства просвещения учебный год 2022/23 завершается 31 мая 2023 года, тем самым все школы города перейдут на 5-дневное обучение.

Айдын Сайлаубай рассказал о том, как другие распоряжения министерства будут выполнены в Алматы:

  • в школах с казахским языком обучения изучаются предметы «Әліппе» и «Ана тілі», русский язык будет изучаться со 2-го класса, английский – с 3-го класса;

  • в школах с русским языком обучения изучаются «Букварь», «Обучение грамоте» и «Казахский язык», английский начнет изучаться с 3-го класса;

  • в первых классах художественный труд разделен на два предмета «Трудовое обучение» и «Изобразительное искусство»;

  • в связи с перегруженностью спортивных залов и для обеспечения безопасности детей с этого учебного года не будет осуществляться деление классов на уроках физкультуры.

Школьные автобусы

Сайлаубай сообщил, что пилотный проект школьных автобусов запустят уже в этом году.

В соответствии с планом развития Алматы до 2030 года у нас разработаны механизмы. В настоящее время варианты, которые предполагают школьные автобусы, будут внедряться в пилотном проекте в течение этого и последующих годов. Первые очаги, где требуется школьный подвоз, мы будем внедрять в этих школах. Айдын Сайлаубай

Учебники

На приобретение учебников и художественной литературы из МБ выделено 3 млрд 263 млн 457 тыс. тенге. В этом году учащиеся вторых классов получают новые учебники. Учащиеся 1-11 классов до 25 августа будут обеспечены бесплатными учебниками на 100%.

Кроме того, хочу отметить, что в новом учебном году будут приобретены художественная литература на сумму 300 млн тенге и учебники для специальных школ с нарушением интеллекта, учебники рельефно-точечного шрифта Брайля для слепых детей и учебники укрупненного шрифта для слабовидящих детей на сумму 37,11 млн тенге. Айдын Сайлаубай

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