Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». Смогут ли «красные дьяволы» вырваться вперед?

Английское дерби МЮ Ливерпуль 23 августа Фото: Parimatch
Во вторник, 23 августа, нас ожидает матч, который с нетерпением ждут все любители футбола, сообщает Zakon.kz.

На легендарном стадионе «Олд Траффорд» сойдутся «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», два непримиримых соперника, которые подходят к игре в совершенно разных кондициях. «Ливерпуль» последние четыре года является одним из лидеров не только английского, но и мирового футбола.

«Юнайтед» инициировал очередную перестройку, пригласив нового специалиста, голландца Эрика Тен Хага, который уже начал формировать свою команду. Эрик уже сделал предложение хорошо знакомому ему по совместной работе в амстердамском «Аяксе» аргентинцу Лисандро Мартинесу, вернувшемуся в футбол после остановки сердца Кристиану Эриксену и левому защитнику Фейнорду Маласиа.

«Юнайтед» начинает новою главу в своем затянувшемся спаде. Болельщики с нетерпением хотят узнать, какой эффект привнесет Тен Хаг и сумеет ли «Юнайтед» вернуться на вершину английского футбола.

«Ливерпуль» же потерял одного из лидеров последних лет Садио Мане, который перебрался в мюнхенскую «Баварию». Однако Юрген Клопп очень быстро нашел ему замену, подписав почти за 100 млн одно из открытий прошлого сезона, уругвайца из Бенфики Дарвина Нуньеса.

«Ливерпуль» снова будет одним из фаворитов нового сезона. Болельщики находятся в предвкушении, что «Манчестер Юнайтед» сможет противопоставить скаузерам. В любом случае нас ждет потрясающее противостояние.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 - 5.10, Х - 4.30, П2 - 1.64

Приближается самый горячий бой года! Поддержите народного героя вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше iPhone 14 и крупных бонусов.

Читайте также

Чемпион мира Дмитрий Бивол встретится с непобежденным Хильберто Рамиресом

Мбаппе забил гол на 8-й секунде чемпионата Франции – это рекорд Лиги 1

Данияр Кунафин
Великобритания
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Чем запомнится 22 августа для представителей всех знаков зодиака
Гороскоп на 22 августа: чем запомнится этот день представителям всех знаков зодиака
рубль, тенге, доллар
Курсы валют на 22 августа в обменных пунктах Казахстана
школы
Какие школы в Казахстане перейдут на пятидневку c нового учебного года
Окровавленные человеческие чучела на деревьях напугали жителей Усть-Каменогорска
Окровавленные человеческие чучела на деревьях напугали жителей Усть-Каменогорска
Дифференцированные цены установлены на дизтопливо в Казахстане
Предельные цены на дизтопливо установлены в Казахстане
Техосмотр авто: что нужно знать
Техосмотр авто: что нужно знать
Алматинцев предупредили о последствиях покупки авто из Азербайджана и Грузии
Алматинцев предупредили о последствиях покупки авто из Азербайджана и Грузии
рабочие
Улицу частично перекроют в Алматы в ночь на 23 августа
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления