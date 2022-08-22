«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». Смогут ли «красные дьяволы» вырваться вперед?

Во вторник, 23 августа, нас ожидает матч, который с нетерпением ждут все любители футбола, сообщает Zakon.kz.

На легендарном стадионе «Олд Траффорд» сойдутся «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», два непримиримых соперника, которые подходят к игре в совершенно разных кондициях. «Ливерпуль» последние четыре года является одним из лидеров не только английского, но и мирового футбола.

«Юнайтед» инициировал очередную перестройку, пригласив нового специалиста, голландца Эрика Тен Хага, который уже начал формировать свою команду. Эрик уже сделал предложение хорошо знакомому ему по совместной работе в амстердамском «Аяксе» аргентинцу Лисандро Мартинесу, вернувшемуся в футбол после остановки сердца Кристиану Эриксену и левому защитнику Фейнорду Маласиа.

«Юнайтед» начинает новою главу в своем затянувшемся спаде. Болельщики с нетерпением хотят узнать, какой эффект привнесет Тен Хаг и сумеет ли «Юнайтед» вернуться на вершину английского футбола.

«Ливерпуль» же потерял одного из лидеров последних лет Садио Мане, который перебрался в мюнхенскую «Баварию». Однако Юрген Клопп очень быстро нашел ему замену, подписав почти за 100 млн одно из открытий прошлого сезона, уругвайца из Бенфики Дарвина Нуньеса.

«Ливерпуль» снова будет одним из фаворитов нового сезона. Болельщики находятся в предвкушении, что «Манчестер Юнайтед» сможет противопоставить скаузерам. В любом случае нас ждет потрясающее противостояние.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 - 5.10, Х - 4.30, П2 - 1.64

Приближается самый горячий бой года! Поддержите народного героя вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше iPhone 14 и крупных бонусов.