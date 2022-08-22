44-летний испанец чуть не умер, пока летел в Алматы

Алматинские врачи спасли 44-летнего путешественника из Мадрида по имени Фернандо Боделон. Ему стало плохо еще в самолете, передает Zakon.kz.

Спасенный пациент из Испании рассказал, что летел из Мадрида в Алматы, чтобы проехать по популярным туристическим маршрутам Казахстана.

В самолете я почувствовал боль в области шеи, резко побледнел, была многократная рвота. После появилась слабость в левой руке и левой ноге. После приземления в аэропорту Алматы меня встречали врачи неотложной помощи. Фернандо Боделон

Медики ГКБ№4 рассказали, что к моменту прибытия в приемное отделение состояние гостя из Испании было тяжелым. КТ головного мозга показало острое нарушение мозгового кровообращения и отек. Пациент в экстренном порядке был госпитализирован в отделение реанимации.

Для спасения жизни туристу требовалась экстренная операция. За случай взялись заведующий отделением нейрохирургии Нуржан Ажибеков, ассистент Ельдар Бесенов и анестезиолог Маржан Мусина. Операция длилась 60 минут и завершилась успешно – врачам удалось восстановить кровообращение.

Мы провели дренаж внутримозговой гематомы. Послеоперационный период протекал стабильно-тяжело, у пациента отмечается положительная динамика. После наблюдения в стационаре Фернандо выписывается с улучшением состояния. Лечащий врач нейрохирург ГКБ №4 Алдонгар Айсаутов

За жизнь иностранного гостя нейрохирурги Городской клинической больницы №4 боролись 27 дней.

Сразу после выписки Фернандо Боделон вернулся в Испанию, где пройдет курс реабилитации. В будущем турист планирует продолжить начатое путешествие, вернуться в Казахстан – на вторую Родину, где он заново родился.