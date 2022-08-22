Казахстан предложил Китаю возобновить работу МЦПС «Хоргос»

Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев попросил заместителя министра коммерции КНР – представителя Китая на международных торговых переговорах Ван Шоувэня о конкретных шагах для активизации торговли между нашими странами, передает Zakon.kz.

На встрече в Пекине посол РК в КНР обратил внимание китайского чиновника на необходимость принятия постоянных стимулирующих мер по повышению объемов двусторонней торговли, включая электронную коммерцию.

В данном контексте казахстанский дипломат предложил ускорить согласование сторонами программы торгово-экономического сотрудничества до 2026 года и активизировать рабочие механизмы в сфере торговли, инвестиций и межрегионального взаимодействия. Посол заявил о готовности казахстанской стороны расширять номенклатуру отечественной животноводческой и сельхозпродукции для поставок в Китай. Посол также особо отметил важность для двусторонней торговли эффективного функционирования пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе и возобновления деятельности Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос». МИД РК

В сообщении МИД Казахстана отмечается, что Ван Шоувэнь выразил готовность китайской стороны активизировать взаимодействие между двумя странами в сфере торговли и инвестиций в целях дальнейшего укрепления вечного всестороннего стратегического партнерства между РК и КНР.

Заместитель министра коммерции КНР поддержал меры, предложенные казахстанской стороной, в том числе по стимулированию роста двустороннего товарооборота и совершенствованию механизмов торгово-экономического сотрудничества. МИД РК

Напомним, в 2020 году, после начала мировой пандемии коронавируса, «Хоргос» был закрыт до особого распоряжения.