Избиение санитара в Алматы: стороны не имеют претензий друг к другу

Фото: Zakon.kz

Ранее служба внутреннего аудита больницы проконтролировала рабочий процесс и микроклимат в приемном отделении. 22 августа также планировался кадровый совет с участием всех сотрудников приемного отделения ГКБ №7, сообщает Zakon.kz.

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