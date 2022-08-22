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Избиение санитара в Алматы: стороны не имеют претензий друг к другу

Избиение санитара ГКБ №7 в Алматы Фото: Zakon.kz
Ранее служба внутреннего аудита больницы проконтролировала рабочий процесс и микроклимат в приемном отделении. 22 августа также планировался кадровый совет с участием всех сотрудников приемного отделения ГКБ №7, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции Алматы рассказали о проверке после сигналов об избиении санитара заведующим отделением больницы.

По факту проведены проверочные мероприятия, в ходе которых обе стороны отказались от подачи заявления и официального разбирательства, уточнив, что претензий друг к другу не имеют.ДП Алматы

Ранее в социальных сетях появилась информация об избиении 19-летнего санитара заведующим приемным отделением Городской клинической больницы №7. Корреспонденту Zakon.kz прокомментировали информацию в администрации больницы.

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