Избиение санитара в Алматы: стороны не имеют претензий друг к другу
Фото: Zakon.kz
Ранее служба внутреннего аудита больницы проконтролировала рабочий процесс и микроклимат в приемном отделении. 22 августа также планировался кадровый совет с участием всех сотрудников приемного отделения ГКБ №7, сообщает Zakon.kz.
В Департаменте полиции Алматы рассказали о проверке после сигналов об избиении санитара заведующим отделением больницы.
По факту проведены проверочные мероприятия, в ходе которых обе стороны отказались от подачи заявления и официального разбирательства, уточнив, что претензий друг к другу не имеют.ДП Алматы
Ранее в социальных сетях появилась информация об избиении 19-летнего санитара заведующим приемным отделением Городской клинической больницы №7. Корреспонденту Zakon.kz прокомментировали информацию в администрации больницы.
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