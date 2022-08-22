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События вокруг Украины: ситуация вокруг ЗАЭС, создание Киевской инициативы

ситуация в Украине Фото: pixabay
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не поддерживает идею полного запрета на визы для россиян, сообщает Zakon.kz.

  • Гражданку Украины, которую называют исполнительницей убийства российской журналистки Дарьи Дугиной, объявят в розыск с целью выдачи РФ, сообщили правоохранительные органы РФ.

  • В Офисе президента Украины отрицают причастность украинских спецслужб к убийству россиянки Дарьи Дугиной.

  • Закон о постановке женщин на воинский учет будут дорабатывать, а потому создание реестра военнообязанных женщин отложили, сообщают украинские СМИ.

  • В Госдуме РФ проанонсировали на четверг специальное заявление по Украине. Об этом заявил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

  • Во Львове из-за непростой ситуации вокруг Запорожской АЭС готовятся к возможной ядерной или химической атаке, заявил мэр города Андрей Садовой.

  • Сербия c 1 ноября из-за санкций не сможет получать российскую нефть, которая доставляется в страну танкерами через Адриатическое море, а затем по трубопроводу через Хорватию.

  • Украина, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия объединились в формат Киевская инициатива для обсуждения вызовов в сфере безопасности.

  • Ко Дню Независимости Украины, 24 августа, вероятно усиление атак российских хакеров, предупреждает Госспецсвязи.

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