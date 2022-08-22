События вокруг Украины: ситуация вокруг ЗАЭС, создание Киевской инициативы

Гражданку Украины, которую называют исполнительницей убийства российской журналистки Дарьи Дугиной, объявят в розыск с целью выдачи РФ, сообщили правоохранительные органы РФ.

В Офисе президента Украины отрицают причастность украинских спецслужб к убийству россиянки Дарьи Дугиной.

Закон о постановке женщин на воинский учет будут дорабатывать, а потому создание реестра военнообязанных женщин отложили, сообщают украинские СМИ.

В Госдуме РФ проанонсировали на четверг специальное заявление по Украине. Об этом заявил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Во Львове из-за непростой ситуации вокруг Запорожской АЭС готовятся к возможной ядерной или химической атаке, заявил мэр города Андрей Садовой.

Сербия c 1 ноября из-за санкций не сможет получать российскую нефть, которая доставляется в страну танкерами через Адриатическое море, а затем по трубопроводу через Хорватию.

Украина, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия объединились в формат Киевская инициатива для обсуждения вызовов в сфере безопасности.