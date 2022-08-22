Эрдоган назвал своей целью проведение встречи Путина и Зеленского
Фото: Twitter/RTErdogan
19 августа Эрдоган рассказал журналистам, что предложил Зеленскому провести на турецкой территории встречу с Путиным, сообщает Zakon.kz.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 августа на заседании кабинета министров назвал своей целью на ближайшее время организацию встречи глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщают «Известия».
Наша цель – в ближайшее время свести вместе Путина и Зеленского в нашей стране, проложить путь к выходу из кризиса.Реджеп Тайип Эрдоган
Ранее в этот день источник сообщил о намерении Эрдогана провести переговоры с Путиным на ближайшей неделе. Ожидается, что главы государств обсудят ситуацию на Запорожской АЭС и пути урегулирования украинского кризиса.
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