Эрдоган назвал своей целью проведение встречи Путина и Зеленского

19 августа Эрдоган рассказал журналистам, что предложил Зеленскому провести на турецкой территории встречу с Путиным, сообщает Zakon.kz.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 августа на заседании кабинета министров назвал своей целью на ближайшее время организацию встречи глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщают «Известия».

Наша цель – в ближайшее время свести вместе Путина и Зеленского в нашей стране, проложить путь к выходу из кризиса. Реджеп Тайип Эрдоган

Ранее в этот день источник сообщил о намерении Эрдогана провести переговоры с Путиным на ближайшей неделе. Ожидается, что главы государств обсудят ситуацию на Запорожской АЭС и пути урегулирования украинского кризиса.