Названа дата назначения нового премьера Британии

7 июля в своем обращении к британцам Джонсон объявил, что принял решение уйти в отставку и покинуть пост лидера Консервативной партии. Ей предшествовали увольнения 11 министров, сообщает Zakon.kz.

Имя нового главы британской Консервативной партии и, следовательно, премьер-министра Великобритании будет раскрыто 5 сентября в 12:30 по британскому времени (17:30 по времени Нур-Султана), сообщает Lenta.ru.

Об этом стало известно из письма председателя Консервативной партии Эндрю Стивенсона, адресованного другим чиновникам.

Я рад подтвердить, что результаты голосования будут объявлены в 12:30 в понедельник, 5 сентября 2022 года, в центральном Вестминстерском зале, при этом участники должны занять свои места к 12:15. Эндрю Стивенсон

Ожидается, что новый глава консерваторов не сменит Бориса Джонсона до 6 сентября. Кроме того, 7 сентября главе Консервативной партии предстоит встретиться с лидером лейбористов Киром Стармером.

Стивенсон также попросил депутатов-консерваторов принять участие в дебатах между главой МИД страны Лиз Трасс и экс-канцлером казначейства Риши Сунаком 31 августа (оба претендуют на место лидера консерваторов).