Житель Кокшетау лишился части ноги на работе

В настоящее время проводится проверка государственного инспектора труда, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает Zakon.kz.

20-летний житель Кокшетау лишился части ноги на рабочем месте. Факт подтвердили в полиции. Сейчас проводится досудебное расследование по факту нарушения правил охраны труда.

Сообщение в полицию от скорой помощи поступило 20 августа. В приемный покой областной больницы был доставлен 20-летний житель города, с диагнозом «травматическая ампутация на уровне третей левой голени, рваные раны третей левой голени с дефектом мягких тканей».

Следственно-оперативной группой было установлено, что пострадавший получил увечья на рабочем месте на предприятии, во время работы на вилочной телеге, устройстве, служащим для перемещения грузов. ДП Акмолинской области

Полицейские начали досудебное расследование по ч.2 ст. 156 УК РК «Нарушение правил охраны труда».