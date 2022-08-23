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Цена на газ в Европе превысила 2800 долларов за тысячу кубометров

трубопровод Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Согласно данным лондонской биржи ICE, расчетная цена газовых фьючерсов преодолела отметку в 2861,6 доллара за 1 тыс. куб. м и тем самым достигла исторического максимума с 1996 года, передает Zakon.kz.

На открытии сентябрьские фьючерсы торговались на уровне 2766,5 доллара, что на 9% выше расчетной цены предыдущего торгового дня. К 12:16 по времени Нур-Султана они выросли на 12,7% — до 2862 долларов.

Российские эксперты связывают рост цены на газ с заявлением «Газпрома» об остановке «Северного потока – 1» из-за ремонта.

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