328 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

Фото: pixabay

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 22 августа в Казахстане сообщили в МВК. Во всех регионах зарегистрировано менее 100 случаев заражения. В Кызылординской области не выявлено ни одного заболевшего, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 328 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 70;

в Алматы – 40;

в Шымкенте – 2;

в Акмолинской области – 23;

в Актюбинской области – 8;

в Алматинской области – 6;

в Жетысуской области – 10;

в Атырауской области – 6;

в ВКО – 9;

в Абайской области – 2;

в Жамбылской области – 4;

в ЗКО – 26;

в Карагандинской области – 74;

в Улытауской области – 1;

в Костанайской области – 20;

в Кызылординской области – 0;

в Мангистауской области – 12;

в Павлодарской области – 12;

в СКО – 2;

в Туркестанской области – 1. Всего в стране подтверждено 1 384 355 случаев. 808 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане – 4;

в Алматинской области – 2;

в Жетысуской области – 87;

в Атырауской области – 27;

в Абайской области – 2;

в Жамбылской области – 255;

в ЗКО – 42;

в Карагандинской области – 193;

в Улытауской области – 12;

в Костанайской области – 54;

в Кызылординской области – 32;

в Мангистауской области – 46;

в Павлодарской области – 46;

в Туркестанской области – 6. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 349 996 человек. Читайте также Какая головная боль самая опасная Диетолог рассказал о главном заблуждении относительно кофе 44-летний испанец чуть не умер, пока летел в Алматы

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