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328 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

пцр-тест, коронавирус Фото: pixabay
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 22 августа в Казахстане сообщили в МВК. Во всех регионах зарегистрировано менее 100 случаев заражения. В Кызылординской области не выявлено ни одного заболевшего, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 328 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 70;

  • в Алматы – 40;

  • в Шымкенте – 2;

  • в Акмолинской области – 23;

  • в Актюбинской области – 8;

  • в Алматинской области – 6;

  • в Жетысуской области – 10;

  • в Атырауской области – 6;

  • в ВКО – 9;

  • в Абайской области – 2;

  • в Жамбылской области – 4;

  • в ЗКО – 26;

  • в Карагандинской области – 74;

  • в Улытауской области – 1;

  • в Костанайской области – 20;

  • в Кызылординской области – 0;

  • в Мангистауской области – 12;

  • в Павлодарской области – 12;

  • в СКО – 2;

  • в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 384 355 случаев.

808 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 4;

  • в Алматинской области – 2;

  • в Жетысуской области – 87;

  • в Атырауской области – 27;

  • в Абайской области – 2;

  • в Жамбылской области – 255;

  • в ЗКО – 42;

  • в Карагандинской области – 193;

  • в Улытауской области – 12;

  • в Костанайской области – 54;

  • в Кызылординской области – 32;

  • в Мангистауской области – 46;

  • в Павлодарской области – 46;

  • в Туркестанской области – 6.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 349 996 человек.

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