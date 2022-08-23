328 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки
За прошедшие сутки зарегистрировано 328 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 70;
в Алматы – 40;
в Шымкенте – 2;
в Акмолинской области – 23;
в Актюбинской области – 8;
в Алматинской области – 6;
в Жетысуской области – 10;
в Атырауской области – 6;
в ВКО – 9;
в Абайской области – 2;
в Жамбылской области – 4;
в ЗКО – 26;
в Карагандинской области – 74;
в Улытауской области – 1;
в Костанайской области – 20;
в Кызылординской области – 0;
в Мангистауской области – 12;
в Павлодарской области – 12;
в СКО – 2;
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 384 355 случаев.
808 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 4;
в Алматинской области – 2;
в Жетысуской области – 87;
в Атырауской области – 27;
в Абайской области – 2;
в Жамбылской области – 255;
в ЗКО – 42;
в Карагандинской области – 193;
в Улытауской области – 12;
в Костанайской области – 54;
в Кызылординской области – 32;
в Мангистауской области – 46;
в Павлодарской области – 46;
в Туркестанской области – 6.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 349 996 человек.