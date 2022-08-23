Какая головная боль самая опасная

Врач Валентин Шишкин рассказал о том, что существует четыре вида головной боли. Самая распространенная связана с напряжением и касается людей, которые долго ездят за рулем или работают за компьютером, передает Zakon.kz.

У нас существует международная классификация головной боли. В нее входит четыре группы головной боли. Первая – мигрени, вторая – головные боли напряжения, третья – это кластерная головная боль, четвертая – вторичная головная боль, связанная с другими заболеваниями. Первые три являются самостоятельными заболеваниями и лечатся, – цитирует Шишкина ura.ru.

Боль напряжения, отметил эксперт, может возникнуть из-за длительной работы со смартфоном, просмотра телевизора, вождения автомобиля, работы за компьютером. Неприятные ощущения связаны с длительным нахождением в вынужденной позе, то есть вызываются длительными статическими нагрузками на мышцы плечевого пояса. Врач отметил, что из-за этого нарушается кровоток.

Опасной болью, по мнению эксперта, является мигрень. Ее могут провоцировать длительные мерцающие нагрузки. Пациент часто испытывает длительные шумовые нагрузки или стресс. Как правило, диагноз ставится неврологом.

К третьей группе относятся кластерные боли, которыми обычно страдают мужчины. Они возникают в ночное время. Симптомы недуга — одностороннее покраснение глаза, боль в глазу по типу глаукомы и выраженная головная боль в одной стороне. Заболевание связано с нарушением чувствительности рецепторов к оксиду азота.

Однако, по словам врача, самыми редкими и опасными являются вторичные головные боли. Они связаны с опухолями, вялотекущими инфекционными поражениями центральной нервной системы или симптомом острых вирусных инфекций. К ним относится головная боль, связанная с гипертонической болезнью и другими заболеваниями, нарушающими кровообращение ЦНС.