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Еще одно нападение тюленя на человека произошло в Актау

нападение тюлени Фото: пострадавшего
25-летний мужчина рассказал, что животное атаковало его сзади, когда он купался один неподалеку от берега. Тюлень укусил его за руку, расцарапал спину и плечо, передает Zakon.kz.
Все думают, что тюлени милые создания. Но это не так, они тоже хищники и в море ищут жертву. Если бы не было друзей, то он меня бы полностью сожрал, – цитирует «Лада» пострадавшего.

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Ранее сообщалось о нападении тюленя на двух девочек. Вплоть до 16 сентября пострадавшим будут делать прививки.

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Елена Беляева
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