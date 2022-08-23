Еще одно нападение тюленя на человека произошло в Актау
Фото: пострадавшего
25-летний мужчина рассказал, что животное атаковало его сзади, когда он купался один неподалеку от берега. Тюлень укусил его за руку, расцарапал спину и плечо, передает Zakon.kz.
Все думают, что тюлени милые создания. Но это не так, они тоже хищники и в море ищут жертву. Если бы не было друзей, то он меня бы полностью сожрал, – цитирует «Лада» пострадавшего.
Ранее сообщалось о нападении тюленя на двух девочек. Вплоть до 16 сентября пострадавшим будут делать прививки.
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