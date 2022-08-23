Еще одно нападение тюленя на человека произошло в Актау

Фото: пострадавшего

25-летний мужчина рассказал, что животное атаковало его сзади, когда он купался один неподалеку от берега. Тюлень укусил его за руку, расцарапал спину и плечо, передает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: