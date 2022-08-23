АО «Казахтелеком» подвел итоги первого полугодия 2022 года

АО «Казахтелеком» приняло участие в традиционном мероприятии на площадке KASE в рамках проекта «День эмитента», которое состоялось 19 августа. На онлайн-встрече выступила главный финансовый директор АО «Казахтелеком» Людмила Атамуратова, пишет Zakon.kz.

В своем выступлении Людмила Атамуратова озвучила финансовые итоги первого полугодия 2022 года.

«Казахтелеком» – лидер телекоммуникационного рынка Казахстана. Компания представлена в разных направлениях бизнеса, предоставляет услуги фиксированной телефонии, услуги широкополосного доступа (ШПД), услуги платного телевидения и так далее. Кроме этого, на базе мобильных операторов Kcell, Tele2 и Аltel предоставляет услуги мобильной связи. Компания охватывает 243 города и районных центра, сеть 4G развернута во всех крупнейших регионах страны.

После приобретения акций Kcell финансовые показатели компании существенно увеличились. Например, в 2021 году доходы компании составили 594 млрд тенге, что почти в три раза больше, чем в 2018 году.

Показатель EBITDA (прибыль компании до вычета процентов, налогов) в 2021 году достиг 278 млрд тенге, что в 3,5 раза больше, чем в 2018 году.

О сохранении компанией финансовой устойчивости говорят и результаты первого полугодия 2022 года. Доходы достигли 301 млрд тенге.

Фото: АО «Казахтелеком»

«Казахтелеком» – это оператор цифрового Казахстана. Он предоставляет услуги гражданам в сегменте B2С, государству – в сегменте B2G, бизнесу – в сегменте B2B, и при этом является технологическим лидером в стране.

Компания имеет оптоволоконную линую связи протяженностью свыше 85 тыс. км, 1,5 тыс. серверных стоек в 26 центрах обработки данных, расположенных на всей территории Казахстана, более 14 тыс. базовых станций, 2,4 млн портов ШПД и более 40 тыс. камер городского видеонаблюдения.

«Казахтелеком» предоставляет своим клиентам качественную и доступную связь. Услугами компании по предоставлению широкополосного доступа (ШПД) пользуются более 1,8 млн абонентов, по доступу к мобильной связи – 14,4 млн абонентов, к платному телевидению подключены 949 тыс. точек. Кроме того, услугами АО «Казахтелеком» пользуются более 18 тыс. государственных учреждений. Компания обеспечивает высокоскоростным интернетом и связью более 7 тыс. школ и порядка 6 тыс. объектов здравоохранения.

«Казахтелеком» в рамках «ВОЛС СНП» завершил масштабный телекоммуникационный проект – строительство волоконно-оптических линий связи в небольшие населенные пункты и аулы. Компания построила свыше 14 тыс. км «оптики», охватив более 800 поселков Казахстана. Это позволило обеспечить высокоскоростным интернетом государственные и социальные объекты.

Фото: АО «Казахтелеком»

Между тем увеличилось количество сельских населенных пунктов, охваченных широкополосным доступом к сети интернет.

Также программа позволила устранить цифровое неравенство между городом и селом. Более 547 тыс. организаций были зарегистрированы на портале ОФД (оператор фискальных данных). На 30 июня текущего года зафиксировано более 308 тыс. активных ККМ.

Динамика финансовых показателей группы «Казахтелеком» за первое полугодие

Начало 2022 года было непростым временем для Казахстана. В первом полугодии по итогам аудированной финансовой отчетности доходы компании достигли 301 млрд тенге.

По словам главного финансового директора, в компании пошли на рискованные меры с целью поддержки абонентов, предоставив после трагических январских событий скидки по услугам, оказанным в январе, абонентам как розничного, так и корпоративного сегмента.

Также малый и средний бизнес получили 50%-ную скидку по абонентской плате за ряд услуг в январе 2022 года. Была отменена пеня за просроченные платежи, введены безлимитные междугородние звонки по голосовой связи на 1 тыс. минут. Безусловно, все это оказало негативное влияние на выручку, которая оценивается в сумму порядка 9 млрд тенге. Но по завершении первого полугодия, как отмечает главный финансовый директор АО «Казахтелеком» Людмила Атамуратова, компания смогла справиться с выплатами и по сравнению с первым полугодием прошлого года доходы АО «Казахтелеком» выросли на 18 млрд тенге.

Надо подчеркнуть, что 2022 год объявлен в компании годом социальной поддержки сотрудников. В первом полугодии крупнейший оператор, где трудятся более 20 тыс. человек, разработал программу поддержки сотрудников, включающую увеличение зарплат работников, прежде всего производственного персонала.

Также в компании заявили, что чистая прибыль за шесть месяцев составила 51 млрд тенге. Показатель EBITDA (объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) сложился на уровне 139 млрд тенге. А вот долговая нагрузка уверенно снижается при укреплении финансовой устойчивости группы компаний.

Фото: АО «Казахтелеком»

По сравнению с первым полугодием прошлого года чистая прибыль уменьшилась на 7 млрд тенге. По утверждению главного финансового директора, прогноз по выручке по итогам года ожидается на уровне 600-620 млрд тенге, что выше значений 2021 года.

Атамуратова пояснила, что финансовые показатели демонстрируют положительную динамику. Ликвидность компании по итогам первого полугодия 2022 года сложилась на уровне 2,2. Это, по словам главного финансового директора, может положительно повлиять на решение вопроса о выплате дивидендов акционерам за прошлый год.

Сейчас компания обеспечивает высокое качество своих вложений в новые проекты с помощью инструмента проектного управления, заключила главный финансовый директор «Казахтелекома» Людмила Атамуратова.