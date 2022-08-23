Головкин показал, как проходят тренировки к третьему бою с Канело

Казахстанский боксер Геннадий Головкин опубликовал несколько фотографий с тренировок к предстоящему третьему бою с Саулем Альваресом (Канело), передает Zakon.kz.

Серию снимков он опубликовал на своей странице в Instagram.

Врываемся в новую рабочую неделю, – написал GGG под публикацией.

Поклонники Головкина пожелали ему победы в бою с Канело.

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Напомним, третий бой Геннадия Головкина и Сауля Канело Альвареса состоится 17 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, которая принимала и два первых поединка трилогии.

Предыдущие два поединка GGG и Канело прошли в 2017 и 2018 годах. Первая встреча завершилась скандальной ничьей, а во втором бою, который состоялся через 12 месяцев, мексиканец был признан победителем решением большинства судей.

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