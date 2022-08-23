«МЮ» обыграл «Ливерпуль» и одержал первую победу в новом сезоне
Фото: Instagram/manchesterunited
«Манчестер Юнайтед» в третьем туре английской Премьер-лиги на «Уолд Траффорд» переиграл «Ливерпуль» со счетом 2:1. Это первая официальная победа голландского наставника Эрика тен Хага у руля «манкунианцев», сообщает Zakon.kz.
Фанаты «МЮ» радовались уже к 16-й минуте противостояния с «Ливерпулем», когда игрок хозяев Джейдон Санчо открыл счет.
Во втором тайме «Уолд Траффорд» рукоплескал Маркусу Рэшфорду, который удвоил преимущество «красных дьяволов».
Фото: Instagram/manchesterunited
В конце матча гости усилиями Мохамеда Салаха сократили отставание, но на большее им не хватило времени. Тем самым «МЮ» одержал первую победу в новом сезоне АПЛ и с тремя очками занимает 14-е место в таблице.
Можно говорить о тактике, но важнее всего отношение к делу. Мы показали свое отношение к делу, игроки общались между собой, демонстрировали бойцовский дух. На поле была команда. И стало видно, чего они могут добиться. Они умеют играть в хороший футбол.Эрик тен Хаг
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