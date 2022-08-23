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ФК «Кайрат» расстался со своим лучшим бомбардиром

Футбол Уход Канте Фото: Instagram/f.c.kairat
Один из лучших снайперов команды «Кайрат», гвинейский форвард Хосе Канте больше не является игроком алматинского коллектива. По неподтвержденным данным, футболист переходит в один из клубов китайского чемпионата, сообщает Zakon.kz.

Новость об уходе африканского игрока разместила на своей странице в Instagram пресс-служба алматинской дружины. Хосе Канте выступал в составе «Кайрата» с прошлого года. За это время он стал обладателем Кубка Казахстана и сыграл на групповой стадии Лиги конференций – 2021/22.

С 2021 года Канте провел за алматинцев 51 матч, забив 23 гола и отдав 11 голевых передач. В чемпионате КПЛ – 2022 Хосе отметился шестью голами в ворота соперников, что является самым лучшим показателем среди игроков «Кайрата».

К данному часу стоимость гвинейского форварда на футбольном рынке оценивают в 1,4 млн евро.

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Куандык Шынасилов
Алматы
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