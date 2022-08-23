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Суды, гостиницу, поликлинику и ТРЦ «заминировали» в Нур-Султане

Суды, гостиницу, поликлинику и ТРЦ «заминировали» в Нур-Султане Фото: polisia.kz
В Нур-Султане неизвестный «заминировал» суды, гостиницу, поликлинику и ТРЦ. После проверки сообщений о минировании взрывного устройства не обнаружили, передает Zakon.kz.
23 августа в 03:50 в полицию поступила информация от инспектора авиационной безопасности о том, что на электронную почту аэропорта пришло сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве во всех зданиях судов столицы.Пресс-служба ДП Нур-Султана

Также в 09:11 поступили аналогичные сообщения по факту заложенной бомбы в зданиях гостиницы Park INN, поликлиник, а также ТРЦ «Mega Silk Way».

Правоохранительными органами была проведена проверка.

По информации ведомства, взрывное устройство не обнаружено.

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