Суды, гостиницу, поликлинику и ТРЦ «заминировали» в Нур-Султане

Фото: polisia.kz

В Нур-Султане неизвестный «заминировал» суды, гостиницу, поликлинику и ТРЦ. После проверки сообщений о минировании взрывного устройства не обнаружили, передает Zakon.kz.

23 августа в 03:50 в полицию поступила информация от инспектора авиационной безопасности о том, что на электронную почту аэропорта пришло сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве во всех зданиях судов столицы. Пресс-служба ДП Нур-Султана Также в 09:11 поступили аналогичные сообщения по факту заложенной бомбы в зданиях гостиницы Park INN, поликлиник, а также ТРЦ «Mega Silk Way». Правоохранительными органами была проведена проверка. По информации ведомства, взрывное устройство не обнаружено. Читайте также Еще одно нападение тюленя на человека произошло в Актау Потасовка возле ресторана закончилась ножевым ранением в Костанае Риск дефицита картошки и молока из-за жары появился во Франции

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