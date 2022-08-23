В Казахстане затягиваются ремонт и реконструкция республиканских дорог
Как уточнили в нацкомпании, отставание от графика производства работ по реконструкции и ремонту республиканской сети автодорог наблюдается из-за трех причин.
Первая. Нехватка битума
По обеспечению внутреннего рынка дорожным битумом неоднократно были проведены совещания с компетентными, профильными госорганами, где отмечалась приоритетность содействия по выборке битума для нужд автодорожных проектов по республиканской сети, однако на сегодня имеются трудности с подтверждением заявок дорожным компаниям.Пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол»
К примеру, потребность в битуме на текущий год составляет 59 тыс. тонн, по факту на конец строительного сезона обеспечено всего 13 тыс. тонн.
Вторая. Нехватка вагонов для транспортировки щебня
В нацкомпании сообщили, что в Западно-Казахстанской области отсутствуют каменные карьеры, соответственно, необходима транспортировка щебня из соседних регионов.
В ходе совместного обсуждения и совещания с АО «НК «Қазақстан темір жолы» и АО «Қазтеміртранс» были подняты вопросы по наращиванию количества вагонов для перевозки дорожно-строительных материалов через железнодорожные пути, однако должного результата пока не наблюдается.Пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол»
К примеру, в западных регионах 2700 вагонов, из них в настоящее время 1 тыс. вагонов перераспределена на перевозку угля.
Третье. Дефицит и завышенная стоимость (при наличии) дизельного топлива
При наличии существенного количества дорожно-строительной техники необходимо ее обеспечение дизельным топливом на уровне 100-130 тонн в сутки.
В связи с вышеизложенным, в рамках исполнения поручения главы государства, АО «НК «КазАвтоЖол» принимаются все возможные меры для успешной реализации данных проектов, однако по независящим вышеуказанным причинам имеются риски неисполнения поручений.Пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол»
Также в нацкомпании перечислили автодороги республиканского значения, на которых возобновлены и ведутся работы:
Унеге – Бисен – Сайхин;
Казталовка – Жанибек – граница РФ;
Атырау – Астрахань;
Актобе – Кандыагаш;
Калбатау – Майкапшагай;
Талдыкорган – Калбатау – Мапкапшагай.
В целом, на данный момент по стране строительно-монтажными работами охвачено 95 участков автодорог республиканского значения. Строительные работы ведутся на 7 тыс. км дорог, из них работы по реконструкции и строительству – на 4 тыс. км. Также 3 тыс. км охвачено капитальным и средним ремонтом.Пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол»
14 июля Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Кабмина заявил, что все необходимые материалы для строительства дорог в Казахстане имеются. Президент поручил правительству проанализировать ситуацию с производством и потреблением ресурсов для строительства дорог.
3 августа министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков объяснил, почему в республике не хватает материалов для строительства дорог.