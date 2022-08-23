Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане затягиваются ремонт и реконструкция республиканских дорог

Почему в Казахстане затягивается ремонт и реконструкция республиканских дорог Фото: Zakon.kz
В АО «НК «КазАвтоЖол» перечислили три фактора, из-за которых затягиваются работы по ремонту и реконструкции республиканских дорог, передает Zakon.kz.

Как уточнили в нацкомпании, отставание от графика производства работ по реконструкции и ремонту республиканской сети автодорог наблюдается из-за трех причин.

Первая. Нехватка битума

По обеспечению внутреннего рынка дорожным битумом неоднократно были проведены совещания с компетентными, профильными госорганами, где отмечалась приоритетность содействия по выборке битума для нужд автодорожных проектов по республиканской сети, однако на сегодня имеются трудности с подтверждением заявок дорожным компаниям.Пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол»

К примеру, потребность в битуме на текущий год составляет 59 тыс. тонн, по факту на конец строительного сезона обеспечено всего 13 тыс. тонн.

Вторая. Нехватка вагонов для транспортировки щебня

В нацкомпании сообщили, что в Западно-Казахстанской области отсутствуют каменные карьеры, соответственно, необходима транспортировка щебня из соседних регионов.

В ходе совместного обсуждения и совещания с АО «НК «Қазақстан темір жолы» и АО «Қазтеміртранс» были подняты вопросы по наращиванию количества вагонов для перевозки дорожно-строительных материалов через железнодорожные пути, однако должного результата пока не наблюдается.Пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол»

К примеру, в западных регионах 2700 вагонов, из них в настоящее время 1 тыс. вагонов перераспределена на перевозку угля.

Третье. Дефицит и завышенная стоимость (при наличии) дизельного топлива

При наличии существенного количества дорожно-строительной техники необходимо ее обеспечение дизельным топливом на уровне 100-130 тонн в сутки.

В связи с вышеизложенным, в рамках исполнения поручения главы государства, АО «НК «КазАвтоЖол» принимаются все возможные меры для успешной реализации данных проектов, однако по независящим вышеуказанным причинам имеются риски неисполнения поручений.Пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол»

Также в нацкомпании перечислили автодороги республиканского значения, на которых возобновлены и ведутся работы:

  • Унеге – Бисен – Сайхин;

  • Казталовка – Жанибек – граница РФ;

  • Атырау – Астрахань;

  • Актобе – Кандыагаш;

  • Калбатау – Майкапшагай;

  • Талдыкорган – Калбатау – Мапкапшагай.

В целом, на данный момент по стране строительно-монтажными работами охвачено 95 участков автодорог республиканского значения. Строительные работы ведутся на 7 тыс. км дорог, из них работы по реконструкции и строительству – на 4 тыс. км. Также 3 тыс. км охвачено капитальным и средним ремонтом.Пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол»

14 июля Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Кабмина заявил, что все необходимые материалы для строительства дорог в Казахстане имеются. Президент поручил правительству проанализировать ситуацию с производством и потреблением ресурсов для строительства дорог.

3 августа министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков объяснил, почему в республике не хватает материалов для строительства дорог.

Читайте также

Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 24 августа

МИД РК выразил протест послу Украины

Названа наиболее востребованная специальность в Казахстане

Динара Халдарова
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Школьники Алматы будут учиться по-новому с 1 сентября
Школьники Алматы будут учиться по-новому с 1 сентября
Алматинцев предупредили о последствиях покупки авто из Азербайджана и Грузии
Алматинцев предупредили о последствиях покупки авто из Азербайджана и Грузии
Гороскоп на неделю: названы знаки зодиака, представителям которых улыбнется удача
Гороскоп на неделю: названы знаки зодиака, представителям которых улыбнется удача
Отчим насиловал падчерицу в ВКО
Пять лет отчим насиловал падчерицу в ВКО
Окровавленные человеческие чучела на деревьях напугали жителей Усть-Каменогорска
Окровавленные человеческие чучела на деревьях напугали жителей Усть-Каменогорска
высказывания, посол, Украина
В АНК осудили высказывания посла Украины в Казахстане
Нур-Султан кража вещей из Бани
Посетителя бани обокрали на 500 тысяч тенге в Нур-Султане
Чем запомнится 22 августа для представителей всех знаков зодиака
Гороскоп на 22 августа: чем запомнится этот день представителям всех знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления