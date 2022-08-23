25 августа истекает срок уплаты налогов и платежей
По информации Департамента госдоходов Алматы, истекает срок уплаты следующих налогов и платежей:
КПН, авансовые платежи за август 2022 года;
КПН, удержанный у источника выплаты с доходов резидента, выплаченных в июле 2022 года;
ИПН, удержанный у источника выплаты:
с доходов, выплаченных в июле 2022 года (доходы по пп. 1) - 12) и 17) ст. 321 НК);
с доходов физлиц-нерезидентов из источников в Республике Казахстан от прироста стоимости (доходы по п. 1 ст. 650 НК);
КПН, удержанный у источника выплаты:
с доходов нерезидента, начисленных и выплаченных, а также в пределах суммы выплаченной предоплаты в июле 2022 года (доходы по п. 1 ст. 645 НК);
с доходов нерезидента из источников в Республике Казахстан от прироста стоимости (доходы по п. 1 ст. 650 НК);
ИПН с доходов, выплаченных в июле 2022 года (не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором налог подлежит удержанию):
физических лиц-нерезидентов из источников в РК, в том числе с доходов от деятельности в РК по трудовому договору (соглашению, контракту), заключенному с резидентом или нерезидентом, являющимися работодателями (доходы по п. 3 ст. 655 НК);
ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием СМП, за июль 2022 года;
КПН, ИПН, указанные в декларации для налогоплательщиков, применяющих СНР розничного налога за II квартал 2022 года;
НДС:
за II квартал 2022 года;
по ликвидационной декларации при снятии с регистрационного учета по НДС в июле 2022 года;
Рентный налог на экспорт за II квартал 2022 года;
Платеж по возмещению исторических затрат, если размер платежа превышает 10 тыс. МРП за II квартал 2022 года;
Налог на добычу полезных ископаемых за II квартал 2022 года;
Роялти, бонус добычи, доля Республики Казахстан по разделу продукции, дополнительный платеж недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции за II квартал 2022 года;
Текущие платежи получателя от имени государства в счет уплаты налогов в натуральной форме за II квартал 2022 года;
Социальный налог за июль 2022 года;
Земельный налог, текущий платеж по сроку не позднее 25 августа 2022 года;
Налог на имущество, текущий платеж по сроку не позднее 25 августа 2022 года;
Налог на игорный бизнес за II квартал 2022 года;
КПН (ИПН) в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов по упрощенной декларации за первое полугодие 2022 года;
Социальный налог в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов за минусом суммы социальных отчислений по упрощенной декларации за первое полугодие 2022 года;
Плата за пользование земельными участками:
текущий платеж по сроку не позднее 25 августа 2022 года;
физическим лицом по земельным участкам, полученным в возмездное землепользование и не используемым в предпринимательской деятельности, в случае заключения договора временного возмездного землепользования в июле 2022 года;
при истечении срока действия договора временного возмездного землепользования или его расторжении в июле 2022 года;
сумма платы недропользователей за фактический период действия лицензии на разведку или добычу твердых полезных ископаемых, если ее срок истек во II квартале 2022 года;
Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников, текущий платеж за II квартал 2022 года;
Плата за негативное воздействие на окружающую среду: текущий платеж по объектам загрязнения для плательщиков с объемами платежей 100 МРП и больше в суммарном годовом объеме, по передвижным источникам загрязнения за II квартал 2022 года;
Плата за использование радиочастотного спектра, уплачиваемая иностранцами, лицами без гражданства и юридическими лицами-нерезидентами, не осуществляющими деятельность в РК и не зарегистрированными в качестве налогоплательщиков РК, при получении разрешения в июле 2022 года;
Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за август 2022 года (не позднее 25 числа текущего месяца);
Обязательные пенсионные взносы:
удержанные из доходов, выплаченных работникам и физлицам по договорам ГПХ в июле 2022 года;
уплачиваемые в свою пользу ИП (кроме ИП, применяющих СНР на основе патента), ЛЧП из полученных доходов в июле 2022 года;
уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в июле 2022 года;
уплачиваемые добровольно гражданами РК по полученным в июле 2022 года доходам:
* по договорам ГПХ, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), заключенным с физическими лицами, не являющимися налоговыми агентами;
* от работы в представительствах международных организаций в РК, дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств, аккредитованных в РК;
* от работы за пределами РК;
Обязательные профессиональные пенсионные взносы, исчисленные по доходам, выплаченным работникам в июле 2022 года;
Социальные отчисления за июль 2022 года;
Отчисления на ОСМС по доходам, выплаченным работникам в июле 2022 года;
удержанные из доходов, выплаченных работникам и физлицам по договорам ГПХ в июле 2022 года;
уплачиваемые в свою пользу ИП (кроме ИП, применяющих СНР на основе патента), ЛЧП из полученных доходов в июле 2022 года;
уплачиваемые самостоятельными плательщиками из полученных доходов в июле 2022 года.
Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2022 году можно в налоговом календаре.