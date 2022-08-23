25 августа истекает срок уплаты налогов и платежей

В Казахстане в cрок не позднее 25 августа 2022 года необходимо представить налоговую отчетность и уплатить ряд налогов и платежей, передает Zakon.kz.

По информации Департамента госдоходов Алматы, истекает срок уплаты следующих налогов и платежей:

КПН, авансовые платежи за август 2022 года;

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов резидента, выплаченных в июле 2022 года;

ИПН, удержанный у источника выплаты:

с доходов, выплаченных в июле 2022 года (доходы по пп. 1) - 12) и 17) ст. 321 НК);

с доходов физлиц-нерезидентов из источников в Республике Казахстан от прироста стоимости (доходы по п. 1 ст. 650 НК);

КПН, удержанный у источника выплаты:

с доходов нерезидента, начисленных и выплаченных, а также в пределах суммы выплаченной предоплаты в июле 2022 года (доходы по п. 1 ст. 645 НК);

с доходов нерезидента из источников в Республике Казахстан от прироста стоимости (доходы по п. 1 ст. 650 НК);

ИПН с доходов, выплаченных в июле 2022 года (не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором налог подлежит удержанию):

физических лиц-нерезидентов из источников в РК, в том числе с доходов от деятельности в РК по трудовому договору (соглашению, контракту), заключенному с резидентом или нерезидентом, являющимися работодателями (доходы по п. 3 ст. 655 НК);

ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием СМП, за июль 2022 года;

КПН, ИПН, указанные в декларации для налогоплательщиков, применяющих СНР розничного налога за II квартал 2022 года;

НДС:

за II квартал 2022 года;

по ликвидационной декларации при снятии с регистрационного учета по НДС в июле 2022 года;

Рентный налог на экспорт за II квартал 2022 года;

Платеж по возмещению исторических затрат, если размер платежа превышает 10 тыс. МРП за II квартал 2022 года;

Налог на добычу полезных ископаемых за II квартал 2022 года;

Роялти, бонус добычи, доля Республики Казахстан по разделу продукции, дополнительный платеж недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции за II квартал 2022 года;

Текущие платежи получателя от имени государства в счет уплаты налогов в натуральной форме за II квартал 2022 года;

Социальный налог за июль 2022 года;

Земельный налог, текущий платеж по сроку не позднее 25 августа 2022 года;

Налог на имущество, текущий платеж по сроку не позднее 25 августа 2022 года;

Налог на игорный бизнес за II квартал 2022 года;

КПН (ИПН) в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов по упрощенной декларации за первое полугодие 2022 года;

Социальный налог в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов за минусом суммы социальных отчислений по упрощенной декларации за первое полугодие 2022 года;

Плата за пользование земельными участками:

текущий платеж по сроку не позднее 25 августа 2022 года;

физическим лицом по земельным участкам, полученным в возмездное землепользование и не используемым в предпринимательской деятельности, в случае заключения договора временного возмездного землепользования в июле 2022 года;

при истечении срока действия договора временного возмездного землепользования или его расторжении в июле 2022 года;

сумма платы недропользователей за фактический период действия лицензии на разведку или добычу твердых полезных ископаемых, если ее срок истек во II квартале 2022 года;

Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников, текущий платеж за II квартал 2022 года;

Плата за негативное воздействие на окружающую среду: текущий платеж по объектам загрязнения для плательщиков с объемами платежей 100 МРП и больше в суммарном годовом объеме, по передвижным источникам загрязнения за II квартал 2022 года;

Плата за использование радиочастотного спектра, уплачиваемая иностранцами, лицами без гражданства и юридическими лицами-нерезидентами, не осуществляющими деятельность в РК и не зарегистрированными в качестве налогоплательщиков РК, при получении разрешения в июле 2022 года;

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за август 2022 года (не позднее 25 числа текущего месяца);

Обязательные пенсионные взносы:

удержанные из доходов, выплаченных работникам и физлицам по договорам ГПХ в июле 2022 года;

уплачиваемые в свою пользу ИП (кроме ИП, применяющих СНР на основе патента), ЛЧП из полученных доходов в июле 2022 года;

уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в июле 2022 года;

уплачиваемые добровольно гражданами РК по полученным в июле 2022 года доходам:

* по договорам ГПХ, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), заключенным с физическими лицами, не являющимися налоговыми агентами;

* от работы в представительствах международных организаций в РК, дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств, аккредитованных в РК;

* от работы за пределами РК;

Обязательные профессиональные пенсионные взносы, исчисленные по доходам, выплаченным работникам в июле 2022 года;

Социальные отчисления за июль 2022 года;

Отчисления на ОСМС по доходам, выплаченным работникам в июле 2022 года;

Взносы на ОСМС:

удержанные из доходов, выплаченных работникам и физлицам по договорам ГПХ в июле 2022 года;

уплачиваемые в свою пользу ИП (кроме ИП, применяющих СНР на основе патента), ЛЧП из полученных доходов в июле 2022 года;

уплачиваемые самостоятельными плательщиками из полученных доходов в июле 2022 года.

Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2022 году можно в налоговом календаре.