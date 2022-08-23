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Вирус оспы обезьян проник во все штаты Америки

лаборатория, США Фото: pixabay
Во всех 50 штатах США выявлены случаи заболевания оспой обезьян, сообщает ABC News, передает Zakon.kz.

Так, 22 августа первый случай заражения подтвердили в Вайоминге. Это был последний штат, где не было больных оспой обезьян, пишет ABC News.

По данным центров по контролю и профилактике заболеваний, в США заболели уже 15 433 человека. Больше всего зараженных — в штате Нью-Йорк (2910 человек), Калифорнии (2663 человека) и Флориде (1588 человек).

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что по всему миру заразилось уже более 35 тыс. человек.

В Казахстане пока не было выявлено ни одного случая оспы обезьян.

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