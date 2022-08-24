Статистика Гемотеста: каждый четвертый мужчина старше 55 лет страдает от дисбаланса гормонов

Медицинская лаборатория «Гемотест», владеющая сетью отделений в России, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, провела статистический анализ здоровья щитовидной железы у своих пациентов. Это важный орган эндокринной системы, который управляет обменом веществ в организме.

По данным компании, каждый четвертый мужчина старше 55 лет обнаружил в анализах на свободный трийодтиронин (Т3) отклонение гормона от нормы, что говорит о нарушении работы щитовидной железы.

Щитовидную железу условно называют «дирижером» организма. Вырабатывая гормоны Т3 и Т4, этот орган управляет обменом веществ и энергии в каждой клетке. В большинстве случаев проблемы возникают из-за дефицита йода в организме — микроэлемента, который необходим для нормальной работы щитовидной железы.

По статистике, женщины чаще мужчин сталкиваются с заболеваниями щитовидной железы. Но это вовсе не означает, что мужчины не должны заботиться о здоровье этого эндокринного органа. Патологии щитовидной железы развиваются медленно и неявно, у человека возникают такие симптомы, как депрессивное настроение, набор или потеря веса, бессонница, забывчивость, снижение потенции. С точки зрения психологии, многие мужчины недооценивают серьезность этих проблем, избегают обращения к врачу. Такое игнорирование чревато развитием запущенных состояний, вплоть до онкологии. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», доктор биологических наук, профессор Медицинского института Российского университета дружбы народов Оксана Гизингер

Функция щитовидки может снижаться или, наоборот, повышаться. Тогда содержание гормонов Т3 и Т4 в организме меняется в меньшую или большую сторону. Лаборатория «Гемотест» проанализировала обезличенные результаты более тысячи исследований на уровень Т3 в крови, которые прошли пациенты мужского пола из России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Согласно данным компании, с возрастом у мужчин все чаще обнаруживают дисбаланс гормона: у пациентов старше 55 лет Т3 отклоняется от нормы в каждом четвертом исследовании. Примечательно, что это больше аналогичного показателя у женщин в той же возрастной группе.

Согласно результатам анализов на Т3 в Гемотесте, чаще всего мужчинам в зрелом возрасте угрожает именно гипотиреоз — снижение функции щитовидной железы, недостаток ее гормонов. Точный диагноз устанавливает врач по итогам осмотра и дополнительных исследований. Зачастую для лечения достаточно восполнить нехватку йода — микроэлемента, который необходим щитовидной железе для производства гормонов. Если вовремя не начать лечение гипотиреоза, то он приводит к нарушениям иммунной, сердечно-сосудистой, костной систем организма.

С возрастом в организме происходят изменения, которые могут затруднить работу щитовидной железы. Например, снижается всасываемость витаминов и микроэлементов через желудочно-кишечный тракт, что усугубляет дефицит йода. Кроме того, люди старшего возраста склонны воспринимать как норму симптомы нарушений щитовидной железы, списывая их на возрастные изменения. Запущенные патологии провоцируют воспаления, аутоиммунные заболевания, опухоли органа. Поэтому лицам в зрелом возрасте необходимо регулярно обследоваться у эндокринолога даже в целях профилактики. Оксана Гизингер

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