«Манчестер Юнайтед» пополнился звездным бразильцем Каземиро

Английский «МЮ» объявил о подписании контракта с южноамериканским хавбеком Каземиро. Футболист уже успел представиться многочисленным болельщикам. Презентация прошла перед матчем с «Ливерпулем», сообщает Zakon.kz.

Экс-футболист мадридского «Реала» подписал контракт на четыре года, с возможным продлением еще на сезон.

Шанс принять новый вызов в «МЮ» и АПЛ был чрезвычайно привлекательным. Я поработал со многими сильными тренерами в течение карьеры и с нетерпением жду работы с Эриком тен Хагом и его тренерским штабом, пообщавшись с ним и услышав его идеи. Каземиро

Переход Каземиро в «Манчестер Юнайтед» обошелся в 60 млн фунтов стерлингов плюс 10 млн в качестве бонусов.

Я завершаю одно прекрасное приключение и начинаю новое – с тем же стремлением выигрывать матчи, завоевывать трофеи и вызывать у фанатов чувство гордости за успехи клуба. Все знают историю «МЮ», значимость этого клуба в мировом масштабе, значение для болельщиков. Представлять «МЮ» – честь, и я готов отдать все силы на благо команды. Каземиро

На церемонии прощания с бразильским полузащитником президент «Реала» Флорентино Перес вручил подарок Каземиро в виде золотого значка с эмблемой королевского клуба, украшенного бриллиантами.

Каземиро в составе «сливочных» становился пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом мира и Южной Америки в составе молодежной сборной Бразилии.

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