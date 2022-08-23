Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 24 августа

Фото: pexels

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 24 августа 2022 года. На большей части страны сохраняется погода без осадков. Лишь на юго-востоке – дожди с грозами, сообщает Zakon.kz.

Местами по республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, востоке, в центре – туман, ночью на севере, в центре, востоке республики на поверхности почвы сохраняются заморозки до -2°C. РГП «Казгидромет» В Кызылординской области, на юге, востоке Туркестанской области сохраняется, на юго-западе Западно-Казахстанской области, на востоке Атырауской области, на юге Абайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Днем на большей части Атырауской области, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара. РГП «Казгидромет» Читайте также МИД РК выразил протест послу Украины В Казахстане затягиваются ремонт и реконструкция республиканских дорог Названа наиболее востребованная специальность в Казахстане

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