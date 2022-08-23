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Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 24 августа

Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 24 августа Фото: pexels
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 24 августа 2022 года. На большей части страны сохраняется погода без осадков. Лишь на юго-востоке – дожди с грозами, сообщает Zakon.kz.
Местами по республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, востоке, в центре – туман, ночью на севере, в центре, востоке республики на поверхности почвы сохраняются заморозки до -2°C. РГП «Казгидромет»

В Кызылординской области, на юге, востоке Туркестанской области сохраняется, на юго-западе Западно-Казахстанской области, на востоке Атырауской области, на юге Абайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Атырауской области, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара.РГП «Казгидромет»

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