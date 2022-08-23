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Курс доллара упал почти на 4 тенге

курс, торги, валюта Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 470,45 тенге, снизившись на 3,50 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился до 68,88 тенге (-0,44).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 7,84 тенге (-0,04).

По евро торгов не проводилось. Нацбанк установил курс 474,56 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 470-474 тенге, евро – по 467-475 тенге, российские рубли – по 7,3-7,7 тенге.

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Ирина Лукичева
KASE Казахстан
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