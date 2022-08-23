40 уголовных дел расследуют в отношении силовиков после январских событий

Начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов на брифинге сообщил, что в производстве следователей полиции находятся 276 дел по январским событиям, передает корреспондент Zakon.kz.

В целом, следователями полиции по январским событиям возбуждено 4642 уголовных дела. Из них 2,5 тыс. – по кражам, 710 – по фактам хищения либо хранения оружия, 418 – по фактам хулиганства, 199 – по фактам уничтожения имущества, 26 – по совершенным разбоям и грабежам. Начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов

Он отметил, что следователи полиции провели порядка 40 тыс. следственных действий, допросили свыше 15 тыс. граждан, назначили более 2,5 тыс. различных экспертиз.

По словам Адилова, на данный момент окончено производство по 971 делу, из которых в отношении 609 обвиняемых дела направлены в суды, по состоявшимся судебным рассмотрениям осуждены 539 лиц, из них 425 лиц приговорены к наказаниям, не предусматривающим лишение свободы, к реальным срокам лишения свободы приговорены 104 лица, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

Сейчас в производстве следователей полиции находятся 276 дел. Из них по фактам незаконного хранения оружия – 50, по фактам убийства – 33, по фактам превышения власти – 40, по кражам – 16, по хулиганству – четыре. Санжар Адилов

Начальник Следственного департамента МВД РК добавил, что в результате расследований обеспечено возмещение ущерба пострадавшим гражданам на сумму порядка 360 млн тенге, на стадии досудебного расследования и рассмотрения дел в судах подозреваемыми возмещен ущерб потерпевшим на сумму более 15 млн тенге.

Санжар Адилов напомнил, что по поручению главы государства в отношении 421 подозреваемого, не имеющего судимости, положительно характеризующегося и добровольно возместившего ущерб, меры пресечения изменены на не связанные с изоляцией от общества.

Вместе с тем, как уточнили на брифинге, при вынесении обвинительных приговоров и назначении наказаний судами наряду с данными досудебного расследования также учитываются позиция самих подсудимых, их раскаяние, возмещение причиненного ущерба и оказание содействия следствию.

В пример он привел двоих жителей Алматинской области, которые во время массовых беспорядков в Алматы с одного из магазинов по пр. Абылай хана совершили кражу товаров на сумму более полумиллиона тенге. Судом Алмалинского района города с учетом личностных характеристик, полного раскаяния в содеянном и возмещения ущерба они приговорены к двум годам ограничения свободы.