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Сколько украденного в январе оружия остается у преступников

Беспорядки-2022: Более 2 тысяч единиц похищенного оружия остается у преступников Фото: polisia.kz
На сегодняшний день изъято 873 единицы похищенного оружия. Из них 480 единиц табельного и 387 гражданского оружия, сообщил начальник Следственного департамента МВД Казахстана Санжар Адилов, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметили в МВД, ряд лиц за хищение оружия привлечен к уголовной ответственности. Учитывая тяжесть преступления и общественную опасность, судами назначаются соразмерные наказания.

Сейчас неустановленным остается местонахождение 2087 единиц похищенного оружия. Работа по их обнаружению продолжается. Санжар Адилов на брифинге в СЦК

Так, 5 января во время массовых беспорядков в Алматы группа лиц из четырех человек совершила хищение оружия и боеприпасов из специализированных магазинов, а также других товаров в торговых домах. Подозреваемые установлены, похищенные оружие и товары изъяты, уголовное дело направлено в суд.

5 августа судом Алмалинского района Алматы обвиняемые признаны виновными и осуждены к пяти годам лишения свободы.

Буквально на днях в Таразе сотрудниками полиции на территории кладбища обнаружены два замаскированных схрона, в одном из которых хранились пистолет Walther с двумя магазинами к нему, светошумовая граната и патроны 16-го калибра. В другом обнаружены охотничье ружье 12-го калибра со сбитыми номерами, газовый пистолет Mauser с магазином, светошумовая граната, два газовых перцовых баллончика «Шок» и 60 патронов разного калибра.Санжар Адилов

17 августа в селе Андас Жамбылской области сотрудниками полиции в заброшенном доме обнаружен схрон, в котором находилось ружье 12-го калибра, а также ранее похищенные из областного департамента полиции бронежилет и патроны разного калибра.

В этот же день на окраине села Актоган Меркенского района обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет, в котором были два охотничьих ружья 12-го калибра со сбитыми номерами и боеприпасы разного калибра.

18 августа в Турксибском районе Алматы обнаружен оружейный схрон у реки Малая Алматинка, в котором находилось гладкоствольное ружье марки ИЖ-27 12-го калибра, пневматический пистолет, пять газовых и одна светошумовая граната, около 100 патронов разного калибра.

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Тамила Языкова
Беспорядки-2022 МВД РК Казахстан
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