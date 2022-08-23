«Барыс» отправился на Кубок губернатора Челябинской области
Кроме казахстанской команды, участниками соревнований станут «Автомобилист» из Екатеринбурга, магнитогорский «Металлург» и местный «Трактор», передает пресс-служба ХК «Барыс».
Столичные хоккеисты отправились в Россию в следующем составе.
Вратари: Никита Бояркин, Андрей Шутов и Джелал-Ад-Дин Амирбеков.
Защитники: Адиль Бекетаев, Кристофер Биграс, Тамирлан Гайтамиров, Михаил Григорьев, Джесси Грэм, Самат Данияр, Максим Минеев, Юрий Сергиенко, Владислав Сёмин и Егор Шалапов.
Нападающие: Алихан Асетов, Линден Вей, Дмитрий Гурков, Диас Гусейнов, Динмухамед Кайыржан, Энтони Луис, Кирилл Максимов, Никита Михайлис, Батырлан Муратов, Егор Петухов, Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий, Антон Сагадеев, Ансар Шайхмедденов и Аркадий Шестаков.
Не хватает в этом списке форварда Джереми Бракко, который из-за замены паспорта пропустит турнир.
Фото: Instagram/barys_official
Расписание матчей Кубка губернатора:
24 августа
16:00 «Барыс» – «Автомобилист» (по времени Нур-Султана)
20:00 «Трактор» – «Металлург»
25 августа
16:00 «Автомобилист» – «Металлург»
20:00 «Трактор» – «Барыс»
26 августа. День отдыха
27 августа
14:00 «Металлург» – «Барыс»
18:00 «Трактор» – «Автомобилист»
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