«Барыс» отправился на Кубок губернатора Челябинской области

Фото: Instagram/barys_official

С 24 по 27 августа казахстанская хоккейная дружина сыграет на втором предсезонном турнире. На ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова в эти дни пройдет Кубок губернатора Челябинской области, сообщает Zakon.kz.

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