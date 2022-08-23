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«Барыс» отправился на Кубок губернатора Челябинской области

Хоккей Тур Челябинск Фото: Instagram/barys_official
С 24 по 27 августа казахстанская хоккейная дружина сыграет на втором предсезонном турнире. На ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова в эти дни пройдет Кубок губернатора Челябинской области, сообщает Zakon.kz.

Кроме казахстанской команды, участниками соревнований станут «Автомобилист» из Екатеринбурга, магнитогорский «Металлург» и местный «Трактор», передает пресс-служба ХК «Барыс».

Столичные хоккеисты отправились в Россию в следующем составе.

Вратари: Никита Бояркин, Андрей Шутов и Джелал-Ад-Дин Амирбеков.

Защитники: Адиль Бекетаев, Кристофер Биграс, Тамирлан Гайтамиров, Михаил Григорьев, Джесси Грэм, Самат Данияр, Максим Минеев, Юрий Сергиенко, Владислав Сёмин и Егор Шалапов.

Нападающие: Алихан Асетов, Линден Вей, Дмитрий Гурков, Диас Гусейнов, Динмухамед Кайыржан, Энтони Луис, Кирилл Максимов, Никита Михайлис, Батырлан Муратов, Егор Петухов, Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий, Антон Сагадеев, Ансар Шайхмедденов и Аркадий Шестаков.

Не хватает в этом списке форварда Джереми Бракко, который из-за замены паспорта пропустит турнир.

Хоккей Тур Челябинск

Фото: Instagram/barys_official

Расписание матчей Кубка губернатора:

24 августа

16:00 «Барыс» – «Автомобилист» (по времени Нур-Султана)

20:00 «Трактор» – «Металлург»

 

25 августа

16:00 «Автомобилист» – «Металлург»

20:00 «Трактор» – «Барыс»

 

26 августа. День отдыха

 

27 августа

14:00 «Металлург» – «Барыс»

18:00 «Трактор» – «Автомобилист»

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