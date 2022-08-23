Кубок Казахстана по хоккею стартует 24 августа 2022 года

24 августа стартует традиционный Кубок Казахстана среди хоккейных команд PRO Hokei Ligasy в преддверии чемпионата по хоккею. Турнир продлится до 1 сентября и охватит три города – Караганду, Алматы и Нур-Султан.

В этот раз на льду встретятся 12 команд, которые, согласно рейтингу минувшего сезона, были разбиты на три группы – «А», «B» и «С».

В группе «А» сыграют «Хумо», «Кулагер», «Актобе» и действующий победитель турнира «Сарыарка». Встречи этой группы пройдут в Караганде. Квартет «B» составили «Алматы», «Горняк», «Торпедо» и «Арлан». Матчи в рамках этой группы примет южная столица. В Нур-Султане свои игры в рамках группы «С» проведут «Иртыш», «Снежные Барсы», «Номад» и «Бейбарыс».

Фото: Parimatch

Проведение Кубка Казахстана в августе уже давно стало доброй традицией. Команды имеют возможность посмотреть в деле новичков, попробовать новые сочетания и сделать необходимые корректировки перед стартом чемпионата. В этом году у нас немного поменялся состав участников, однако формула турнира не претерпела изменений. Хочу отметить, что в очередной раз Кубок Казахстана пройдет при поддержке наших партнеров из беттинговой компании Parimatch. Мы приложим максимальные усилия, чтобы организация турнира во всех трех городах была на должном уровне. Ожидаем от всех команд чистой и бескомпромиссной борьбы и хотим пригласить болельщиков посетить наши матчи. Турнир обещает быть очень интересным! Управляющий директор QHL Андрей Сачук

Четыре команды продолжат борьбу за кубок по результатам предварительного раунда. В раунд плей-офф выйдут победители своих групп, а также лучший коллектив из числа занявших второе место. Все они получат рейтинг согласно результатам предварительного этапа (Q1-Q4). Далее в столице состоятся полуфинальные поединки и финал. Раунд плей-офф пройдет с 31 августа по 1 сентября.

Фото: Parimatch

По традиции предыдущих лет титульным спонсором PRO Hokei Ligasy выступит беттинг-компания Parimatch, а турнир носит название Parimatch – Qazaqstan Kubogy 2022.

У Parimatch особое отношение к хоккею в Казахстане, поэтому мы вдвойне рады вновь быть сопричастными к важнейшему хоккейному событию года. Это один из самых динамичных видов спорта, что близко нам по духу, ведь мы всегда за драйв и движение вперед. С Федерацией хоккея у нас большие планы на этот сезон, так что, думаю, совместными усилиями мы сможем реализовать мероприятие на новом высоком уровне. Это позволит повысить интерес молодого поколения к занятиям спортом, и к хоккею в частности, – поделился своим мнением о предстоящем событии CEO Parimatch Kazakhstan Роман Бойко.

Фото: Parimatch

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