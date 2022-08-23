Какие нарушения выявили при реализации программы АrtSport в ВКО
Прокуратура области проводит проверку в деятельности местных исполнительных органов. Так, 133 поставщика организуют 57 видов секций и кружков, которыми охвачено 12 154 детей. Число желающих ежедневно растет.
Прямо пропорционально растет и количество нарушений, допускаемых поставщиками. Прежде всего отмечаем несовершенство платформы аrtsport.edu.kz, что позволяет отдельным поставщикам, используя мошеннические схемы получать бюджетные средства за фактически не оказанные услуги. Прокуратура ВКО
Выявлены нарушения:
оплата за детей, не посещавших занятия,
двойная оплата тренерам,
не проведение занятий.
Нами установлен ущерб почти на 8 млн тенге. Сейчас принимается процессуальное решение. О недобросовестности организаторов говорит и тот факт, что после начатой органами прокуратуры проверки, заявленное количество детей снизилось почти вдвое, что поспособствовало ежемесячной экономии более 17 млн тенге бюджетных средств. Прокуратура ВКО
Другой проблемный момент — несоответствие помещений для проведения занятий санитарным и противопожарным нормам.
Так, из 136 помещений 71 — не соответствует целевому назначению — занятия проводятся в необорудованных залах, квартирах, подвалах, магазинах, частных жилых домах. Это создает реальную опасность для здоровья более 12 тыс. детей.
Введение государственного спортивного заказа – отличная платформа для вовлечения детей в спортивную и творческую жизнь, которая помогает находить талантливых ребят и привлекать их к более усиленным тренировкам, отметили в прокуратуре ВКО.