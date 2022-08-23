Какие нарушения выявили при реализации программы АrtSport в ВКО

C мая прошлого года у детей появилась возможность бесплатно посещать спортивные секции и творческие кружки. Из бюджета Восточно-Казахстанской области было выделено 1,4 млрд тенге, передает Zakon.kz.

Прокуратура области проводит проверку в деятельности местных исполнительных органов. Так, 133 поставщика организуют 57 видов секций и кружков, которыми охвачено 12 154 детей. Число желающих ежедневно растет.

Прямо пропорционально растет и количество нарушений, допускаемых поставщиками. Прежде всего отмечаем несовершенство платформы аrtsport.edu.kz, что позволяет отдельным поставщикам, используя мошеннические схемы получать бюджетные средства за фактически не оказанные услуги. Прокуратура ВКО

Выявлены нарушения:

оплата за детей, не посещавших занятия,

двойная оплата тренерам,

не проведение занятий.

Нами установлен ущерб почти на 8 млн тенге. Сейчас принимается процессуальное решение. О недобросовестности организаторов говорит и тот факт, что после начатой органами прокуратуры проверки, заявленное количество детей снизилось почти вдвое, что поспособствовало ежемесячной экономии более 17 млн тенге бюджетных средств. Прокуратура ВКО

Другой проблемный момент — несоответствие помещений для проведения занятий санитарным и противопожарным нормам.

Так, из 136 помещений 71 — не соответствует целевому назначению — занятия проводятся в необорудованных залах, квартирах, подвалах, магазинах, частных жилых домах. Это создает реальную опасность для здоровья более 12 тыс. детей.

Введение государственного спортивного заказа – отличная платформа для вовлечения детей в спортивную и творческую жизнь, которая помогает находить талантливых ребят и привлекать их к более усиленным тренировкам, отметили в прокуратуре ВКО.