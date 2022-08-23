Топ-матчи АПЛ: чем скрасить последнюю неделю августа
Челси — Лестер Сити
27 августа, 20:00
Дополнительной интриги добавляет борьба клубов за французского защитника Уэсли Фофана. «Челси» уже сделал «Лестеру» два предложения с максимальной суммой в 60 млн фунтов. Пока «лисы» стоят на своем, отказываясь расставаться с 21-летним талантом меньше, чем за рекордные 80 млн, которые в свое время получили за трансфер Гарри Магуайра. Фофан явно воодушевлен переходом в один из топовых клубов АПЛ, что отражается на игре команды. Француз попросил не выходить на игре с «Саутгемптоном», что вызвало у тренера сомнения в лояльности игрока к команде. Предстоит узнать, появится ли он на предстоящей игре и сделает ли «Челси» финальный оффер.
Коэффициенты от Parimatch:
П1 - 1.37, Х - 5.20, П2 - 7.70
Манчестер Сити — Кристал Пэлас
27 августа, 20:00
«Манчестер Сити» потерял первенство в Премьер-лиге после зрелищного матча с «Ньюкасл Юнайтед». Какое-то время даже казалось, что действующий чемпион АПЛ будет разгромлен со счетом 3:1, но опыт сыграл свою роль и «горожанам» удалось закончить боевой ничьей. Тем не менее, для подопечных Гвардиолы это большой удар по самолюбию. Похоже, что «Кристал Пэлас» попадется под горячую руку.
«Орлы» взяли первую победу в новом сезоне, обойдя «Астон Виллу» с результатом 3:1. Героем матча стал полузащитник Уилфрид Заха, отличившийся дублем, который гарантировал очки для «Пэлас». К четвертому туру клуб поднялся до девятой строчки. Встреча с многократным чемпионом Английской Премьер-лиги может закончиться как ожидаемым падением, так и историческим триумфом.
Коэффициенты от Parimatch:
П1 - 1.16, Х - 8.00, П2 - 15.50
Приближается самый горячий бой года! Поддержите народного героя вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше iPhone 14 и крупных бонусов.