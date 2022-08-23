Топ-матчи АПЛ: чем скрасить последнюю неделю августа

Английская Премьер-лига только входит во вкус. На этой неделе нас ждут матчи четвертого тура — команды спешат набрать больше очков и улучшить свое положение в турнирной таблице, пока лидеры не вырвались далеко вперед.

Челси — Лестер Сити 27 августа, 20:00

Оба клуба являются партнерами беттинг-компании Parimatch, но на этом их сходство заканчивается. «Челси» открывает четвертый тур на 12-м месте турнирной таблицы. Тем временем, «Лестер» после поражения «Саутгемптону», оказался на 18-м месте в зоне выбывания. Фаворит, казалось бы, очевиден, но «лисы» могут быть опасны, если загнать их в угол.

Дополнительной интриги добавляет борьба клубов за французского защитника Уэсли Фофана. «Челси» уже сделал «Лестеру» два предложения с максимальной суммой в 60 млн фунтов. Пока «лисы» стоят на своем, отказываясь расставаться с 21-летним талантом меньше, чем за рекордные 80 млн, которые в свое время получили за трансфер Гарри Магуайра. Фофан явно воодушевлен переходом в один из топовых клубов АПЛ, что отражается на игре команды. Француз попросил не выходить на игре с «Саутгемптоном», что вызвало у тренера сомнения в лояльности игрока к команде. Предстоит узнать, появится ли он на предстоящей игре и сделает ли «Челси» финальный оффер.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 - 1.37, Х - 5.20, П2 - 7.70

Манчестер Сити — Кристал Пэлас 27 августа, 20:00

«Манчестер Сити» потерял первенство в Премьер-лиге после зрелищного матча с «Ньюкасл Юнайтед». Какое-то время даже казалось, что действующий чемпион АПЛ будет разгромлен со счетом 3:1, но опыт сыграл свою роль и «горожанам» удалось закончить боевой ничьей. Тем не менее, для подопечных Гвардиолы это большой удар по самолюбию. Похоже, что «Кристал Пэлас» попадется под горячую руку.

«Орлы» взяли первую победу в новом сезоне, обойдя «Астон Виллу» с результатом 3:1. Героем матча стал полузащитник Уилфрид Заха, отличившийся дублем, который гарантировал очки для «Пэлас». К четвертому туру клуб поднялся до девятой строчки. Встреча с многократным чемпионом Английской Премьер-лиги может закончиться как ожидаемым падением, так и историческим триумфом.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 - 1.16, Х - 8.00, П2 - 15.50

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