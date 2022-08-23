В Алматы могут появиться карантинные зоны: кого коснутся ограничения
Проектом документа, размещенным на портале НПА, предполагается установить карантинную зону с введением карантинного режима на территории города Алматы в разрезе районов по видам карантинных объектов на общей площади 18,188 га земли.
В Управлении предпринимательства и инвестиций Алматы сообщили, что жителям мегаполиса не стоит беспокоиться: установление карантинной зоны с введением карантинного режима на территории города не предполагает введение карантина, ограничений на передвижение и никаким образом не отразится на жизни алматинцев.
Против чего вводят карантин?
Как выяснилось, в Алматы имеются очаги распространения вредителей и заболеваний растений и деревьев. Это калифорнийская щитовка, восточная плодожорка, бактериальный ожог плодовых культур, амброзия полыннолистная, а также повилика.
Эти вредители и признаются в данном документе карантинными объектами.
При выявлении карантинных объектов устанавливаются карантинные зоны по виду карантинного объекта с указанием границ его распространения. Режим предусматривает обязательное проведение мероприятий по карантину растений, направленных на ликвидацию очага распространения карантинного объекта. Управление предпринимательства и инвестиций Алматы
Закон РК «О карантине растений» от 11 февраля 1999 года №344 определяет правовую основу, цели, задачи и принципы осуществления мероприятий по карантину растений, являющихся составной частью системы обеспечения национальной безопасности на территории Казахстана. Один из принципов осуществления мероприятий по карантину растений в Казахстане – обеспечение охраны растительных ресурсов и продуктов растительного происхождения от порчи и уничтожения карантинными объектами в целях поддержания продовольственной и сырьевой безопасности нашей страны и сохранности имущества.
В целях своевременного выявления карантинных объектов систематическому обследованию подлежат земельные и лесные угодья, посевы и насаждения сельскохозяйственных, декоративных, лекарственных и других культур, здания, строения, контейнеры, склады, иные объекты и территории организаций, связанных с производством, переработкой, хранением, транспортировкой и реализацией подкарантинной продукции, и иные объекты, которые могут быть источником заражения и распространения карантинных объектов. Выполнение этих работ обеспечивается физическими и юридическими лицами по предписаниям государственных инспекторов по карантину растений, а также Республиканским методическим центром фитосанитарной диагностики и прогнозов. Управление предпринимательства и инвестиций Алматы