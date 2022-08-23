В Алматы могут появиться карантинные зоны: кого коснутся ограничения

На портале НПА появился проект постановления акима Алматы «Об установлении карантинной зоны с введением карантинного режима на территории города Алматы». Корреспондент Zakon.kz узнал, кого коснутся новые ограничения.

Проектом документа, размещенным на портале НПА, предполагается установить карантинную зону с введением карантинного режима на территории города Алматы в разрезе районов по видам карантинных объектов на общей площади 18,188 га земли.

В Управлении предпринимательства и инвестиций Алматы сообщили, что жителям мегаполиса не стоит беспокоиться: установление карантинной зоны с введением карантинного режима на территории города не предполагает введение карантина, ограничений на передвижение и никаким образом не отразится на жизни алматинцев.

Против чего вводят карантин?

Как выяснилось, в Алматы имеются очаги распространения вредителей и заболеваний растений и деревьев. Это калифорнийская щитовка, восточная плодожорка, бактериальный ожог плодовых культур, амброзия полыннолистная, а также повилика.

Эти вредители и признаются в данном документе карантинными объектами.

При выявлении карантинных объектов устанавливаются карантинные зоны по виду карантинного объекта с указанием границ его распространения. Режим предусматривает обязательное проведение мероприятий по карантину растений, направленных на ликвидацию очага распространения карантинного объекта. Управление предпринимательства и инвестиций Алматы

Закон РК «О карантине растений» от 11 февраля 1999 года №344 определяет правовую основу, цели, задачи и принципы осуществления мероприятий по карантину растений, являющихся составной частью системы обеспечения национальной безопасности на территории Казахстана. Один из принципов осуществления мероприятий по карантину растений в Казахстане – обеспечение охраны растительных ресурсов и продуктов растительного происхождения от порчи и уничтожения карантинными объектами в целях поддержания продовольственной и сырьевой безопасности нашей страны и сохранности имущества.