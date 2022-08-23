Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Алматы могут появиться карантинные зоны: кого коснутся ограничения

ограничения, ограничения, алматы Фото: pixabay
На портале НПА появился проект постановления акима Алматы «Об установлении карантинной зоны с введением карантинного режима на территории города Алматы». Корреспондент Zakon.kz узнал, кого коснутся новые ограничения.

Проектом документа, размещенным на портале НПА, предполагается установить карантинную зону с введением карантинного режима на территории города Алматы в разрезе районов по видам карантинных объектов на общей площади 18,188 га земли.

В Управлении предпринимательства и инвестиций Алматы сообщили, что жителям мегаполиса не стоит беспокоиться: установление карантинной зоны с введением карантинного режима на территории города не предполагает введение карантина, ограничений на передвижение и никаким образом не отразится на жизни алматинцев.

Против чего вводят карантин?

Как выяснилось, в Алматы имеются очаги распространения вредителей и заболеваний растений и деревьев. Это калифорнийская щитовка, восточная плодожорка, бактериальный ожог плодовых культур, амброзия полыннолистная, а также повилика.

Эти вредители и признаются в данном документе карантинными объектами.

При выявлении карантинных объектов устанавливаются карантинные зоны по виду карантинного объекта с указанием границ его распространения. Режим предусматривает обязательное проведение мероприятий по карантину растений, направленных на ликвидацию очага распространения карантинного объекта. Управление предпринимательства и инвестиций Алматы

Закон РК «О карантине растений» от 11 февраля 1999 года №344 определяет правовую основу, цели, задачи и принципы осуществления мероприятий по карантину растений, являющихся составной частью системы обеспечения национальной безопасности на территории Казахстана. Один из принципов осуществления мероприятий по карантину растений в Казахстане – обеспечение охраны растительных ресурсов и продуктов растительного происхождения от порчи и уничтожения карантинными объектами в целях поддержания продовольственной и сырьевой безопасности нашей страны и сохранности имущества.

В целях своевременного выявления карантинных объектов систематическому обследованию подлежат земельные и лесные угодья, посевы и насаждения сельскохозяйственных, декоративных, лекарственных и других культур, здания, строения, контейнеры, склады, иные объекты и территории организаций, связанных с производством, переработкой, хранением, транспортировкой и реализацией подкарантинной продукции, и иные объекты, которые могут быть источником заражения и распространения карантинных объектов. Выполнение этих работ обеспечивается физическими и юридическими лицами по предписаниям государственных инспекторов по карантину растений, а также Республиканским методическим центром фитосанитарной диагностики и прогнозов. Управление предпринимательства и инвестиций Алматы

Читайте также

Кадровые перестановки произошли в акимате Алматинской области

День памяти Динмухамеда Кунаева прошел в Алматы

Какие результаты приносит развитие орошаемого земледелия в Павлодарской области

Альберт Ахметов
Алматы Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Школьники Алматы будут учиться по-новому с 1 сентября
Школьники Алматы будут учиться по-новому с 1 сентября
Гороскоп на неделю: названы знаки зодиака, представителям которых улыбнется удача
Гороскоп на неделю: названы знаки зодиака, представителям которых улыбнется удача
Алматинцев предупредили о последствиях покупки авто из Азербайджана и Грузии
Алматинцев предупредили о последствиях покупки авто из Азербайджана и Грузии
Кадровые перестановки произошли в акимате Алматинской области
Кадровые перестановки произошли в акимате Алматинской области
высказывания, посол, Украина
В АНК осудили высказывания посла Украины в Казахстане
Отчим насиловал падчерицу в ВКО
Пять лет отчим насиловал падчерицу в ВКО
МИД РК выразил протест послу Украины
МИД РК выразил протест послу Украины
Окровавленные человеческие чучела на деревьях напугали жителей Усть-Каменогорска
Окровавленные человеческие чучела на деревьях напугали жителей Усть-Каменогорска
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления