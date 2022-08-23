Какие зубные пасты могут быть опасны для здоровья

Доктор превентивной и антивозрастной медицины Наталья Зубарева рассказала, что зубные пасты, в составе которых триклозан, хлоргексидин, метронидазол и флюорид, могут нанести вред при регулярном использовании, передает Zakon.kz.

Если в составе есть триклозан, то от пасты стоит отказаться сразу. Этот компонент изначально был пестицидом, а теперь производители предлагают ежедневно употреблять его с пастой. Кроме своего прямого антибактериального действия, он образует канцерогены, – рассказала «Газете.Ru» врач.

По ее словам, не подходят для ежедневного использования пасты с хлоргексидином и метронидазолом. Но самым опасным ингредиентом Зубарева назвала флюорид, который добывают из разных отходов производства. Он является нейротоксином. И, как объяснила врач, всего тюбик пасты может стать смертельной дозой для ребенка.

Стоит также отказаться от паст, в составе которых есть ПАВ, SLS, парабены, пропиленгликоль, подсластители и красители. По сравнению со всеми вышеперечисленными компонентами, эти – уже мелочи. Но тем не менее не стоит забывать о главной задачи зубной пасты. Это качественное очищение, а не вкус и красота, – резюмировала эксперт.