Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Какие зубные пасты могут быть опасны для здоровья

щетка Фото: pixabay
Доктор превентивной и антивозрастной медицины Наталья Зубарева рассказала, что зубные пасты, в составе которых триклозан, хлоргексидин, метронидазол и флюорид, могут нанести вред при регулярном использовании, передает Zakon.kz.
Если в составе есть триклозан, то от пасты стоит отказаться сразу. Этот компонент изначально был пестицидом, а теперь производители предлагают ежедневно употреблять его с пастой. Кроме своего прямого антибактериального действия, он образует канцерогены, – рассказала «Газете.Ru» врач.

По ее словам, не подходят для ежедневного использования пасты с хлоргексидином и метронидазолом. Но самым опасным ингредиентом Зубарева назвала флюорид, который добывают из разных отходов производства. Он является нейротоксином. И, как объяснила врач, всего тюбик пасты может стать смертельной дозой для ребенка.

Стоит также отказаться от паст, в составе которых есть ПАВ, SLS, парабены, пропиленгликоль, подсластители и красители. По сравнению со всеми вышеперечисленными компонентами, эти – уже мелочи. Но тем не менее не стоит забывать о главной задачи зубной пасты. Это качественное очищение, а не вкус и красота, – резюмировала эксперт.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Читайте также

Когда самокатчики, пешеходы и автолюбители найдут компромисс в Алматы

Гороскоп на неделю: названы знаки зодиака, представителям которых улыбнется удача

Психологи дали рекомендации для подготовки ребенка к школе

Елена Беляева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Школьники Алматы будут учиться по-новому с 1 сентября
Школьники Алматы будут учиться по-новому с 1 сентября
Гороскоп на неделю: названы знаки зодиака, представителям которых улыбнется удача
Гороскоп на неделю: названы знаки зодиака, представителям которых улыбнется удача
Алматинцев предупредили о последствиях покупки авто из Азербайджана и Грузии
Алматинцев предупредили о последствиях покупки авто из Азербайджана и Грузии
Кадровые перестановки произошли в акимате Алматинской области
Кадровые перестановки произошли в акимате Алматинской области
высказывания, посол, Украина
В АНК осудили высказывания посла Украины в Казахстане
Отчим насиловал падчерицу в ВКО
Пять лет отчим насиловал падчерицу в ВКО
МИД РК выразил протест послу Украины
МИД РК выразил протест послу Украины
Окровавленные человеческие чучела на деревьях напугали жителей Усть-Каменогорска
Окровавленные человеческие чучела на деревьях напугали жителей Усть-Каменогорска
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления