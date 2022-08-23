Пытался не задавить собак: водитель погиб в ДТП в Алматинской области

Авария произошла на выезде из поселка Жетыген в сторону поселка Нура, передает Zakon.kz.

По предварительной версии, на дорогу выбежали собаки. Водитель, чтобы избежать наезда, резко вырулил в сторону, отчего потерял управление.

Фото: Zakon.kz

Toyota Camry вылетела с дороги через полосу встречного движения и съехала в кювет.

Фото: Zakon.kz

На полном ходу авто врезалось в деревья.

Фото: Zakon.kz

Основной удар пришелся на водителя.

Фото: Zakon.kz

Мужчина скончался на месте до приезда медиков. Его тело извлекали сотрудники службы спасения региона.

Фото: Zakon.kz

На месте работают сотрудники дорожной полиции и дознаватель.

Фото: Zakon.kz

Назначены экспертизы.