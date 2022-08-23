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Пытался не задавить собак: водитель погиб в ДТП в Алматинской области

ДТП Фото: Zakon.kz
Авария произошла на выезде из поселка Жетыген в сторону поселка Нура, передает Zakon.kz.

По предварительной версии, на дорогу выбежали собаки. Водитель, чтобы избежать наезда, резко вырулил в сторону, отчего потерял управление.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Toyota Camry вылетела с дороги через полосу встречного движения и съехала в кювет.

дтп

Фото: Zakon.kz

На полном ходу авто врезалось в деревья.

авария

Фото: Zakon.kz

Основной удар пришелся на водителя.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Мужчина скончался на месте до приезда медиков. Его тело извлекали сотрудники службы спасения региона.

ДТП

Фото: Zakon.kz

На месте работают сотрудники дорожной полиции и дознаватель.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Назначены экспертизы.

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