В столице назначен новый руководитель ДГД
Шынгыс Ануарбеков родился в 1979 году.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
Семипалатинский финансово-экономический колледж им. Рымбека Байсеитова (1997), специальность «Финансы»;
Казахская Государственная Академия Управления (2000), специальность «Финансы и кредит»;
Казахский национальный университет им. аль-Фараби (2003), специальность «Юриспруденция».
Трудовой стаж:
Специалист отдела местных налогов, налоговый инспектор отдела проверок физических лиц, сектора налогового аудита физических и юридических лиц налогового комитета по Турксибскому району г. Алматы (01.1998-09.1999);
Ведущий, главный налоговый инспектор отдела аудита налогового комитета по г. Алматы (09.1999-06.2002);
Начальник отдела аудита физических лиц налогового комитета по Медеускому району г. Алматы (06.2002-10.2004);
Начальник отдела аудита физических лиц налогового комитета по Ауэзовскому району г. Алматы (10.2004-07.2006);
Начальник отдела, начальник управления налогового комитета по г. Алматы (07.2006-08.2008);
Заместитель начальника налогового управления по Ауэзовскому району г. Алматы (08.2008-02.2010);
Заместитель начальника налогового управления по Бостандыкскому району г. Алматы (02.2010-06.2010);
Заместитель начальника налогового департамента по Жамбылской области (06.2010-2015);
Руководитель Управления камерального контроля, дистанционного мониторинга Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (2015-05.2019);
Руководитель Департамента государственных доходов по Акмолинской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (с 08.05.2019).