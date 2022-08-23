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Законодательство РК

В столице назначен новый руководитель ДГД

руководитель ДГД Фото: gov.kz
Председатель Комитета государственных доходов МФ РК Данияр Жаналинов представил акиму города Нур-Султана и коллективу Департамента государственных доходов Шынгыса Ануарбекова, передает Zakon.kz.

Шынгыс Ануарбеков родился в 1979 году.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

  • Семипалатинский финансово-экономический колледж им. Рымбека Байсеитова (1997), специальность «Финансы»;

  • Казахская Государственная Академия Управления (2000), специальность «Финансы и кредит»;

  • Казахский национальный университет им. аль-Фараби (2003), специальность «Юриспруденция».

Трудовой стаж:

  • Специалист отдела местных налогов, налоговый инспектор отдела проверок физических лиц, сектора налогового аудита физических и юридических лиц налогового комитета по Турксибскому району г. Алматы (01.1998-09.1999);

  • Ведущий, главный налоговый инспектор отдела аудита налогового комитета по г. Алматы (09.1999-06.2002);

  • Начальник отдела аудита физических лиц налогового комитета по Медеускому району г. Алматы (06.2002-10.2004);

  • Начальник отдела аудита физических лиц налогового комитета по Ауэзовскому району г. Алматы (10.2004-07.2006);

  • Начальник отдела, начальник управления налогового комитета по г. Алматы (07.2006-08.2008);

  • Заместитель начальника налогового управления по Ауэзовскому району г. Алматы (08.2008-02.2010);

  • Заместитель начальника налогового управления по Бостандыкскому району г. Алматы (02.2010-06.2010);

  • Заместитель начальника налогового департамента по Жамбылской области (06.2010-2015);

  • Руководитель Управления камерального контроля, дистанционного мониторинга Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (2015-05.2019);

  • Руководитель Департамента государственных доходов по Акмолинской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (с 08.05.2019).

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