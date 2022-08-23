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От заморозков до сильной жары: штормовое предупреждение объявлено в Казахстане

иней Фото: pixabay
Согласно данным синоптиков «Казгидромет», штормовое предупреждение направлено жителям девяти областей страны 24 августа, передает Zakon.kz.

На севере Акмолинской области ночью на поверхности почвы сохраняются заморозки -2°C.

Днем в Атырауской области сохраняется сильная жара +35°C. На востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На юго-западе Западно-Казахстанской области – сильная жара +35°C. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Абайской области – чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на востоке Восточно-Казахстанской области на поверхности почвы сохраняются заморозки -2°C.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидаются туман, на поверхности почвы заморозки -2°C. Ветер северо-восточный на юге области, порывы 15-20 м/с.

На западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный, 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный днем в центре области, 15-20 м/с. На большей части области и в Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с. В Таразе ветер северо-восточный днем, порывы 15-20 м/с.

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