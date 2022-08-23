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Ситуация в Украине: Канада ввела новые санкции, Зеленский и Дуда открыли «Аллею смелости»

Украина Фото: pixabay
Представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук заявил о том, что украинский кабмин разорвал соглашение с правительством РФ о мерах по обеспечению параллельной работы энергетических систем Украины и России, передает Zakon.kz.

  • Запад будет придерживаться жестких санкций против Москвы и оказывать Киеву военную помощь – Шольц.

  • Макрон призвал не проявлять слабость в отношении России и не идти с ней на компромиссы.

  • Россия должна перестать обстреливать Запорожскую АЭС – глава Европейского совета Шарль Мишель.

  • Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда открыли «Аллею смелости» в центре Киева. Первым свою табличку получил польский президент.

  • Сирия выразила РФ поддержку и понимание целей спецоперации на Украине – Лавров.

  • Гарантии безопасности Украине мог дать только договор с Россией, но Киев под влиянием Запада от него отказался, и теперь гарантий нет никаких – Медведев.

  • Власти Канады ввели новые санкции против РФ, в список вошли 62 физлица и одно оборонное предприятие.

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Россия Ситуация в Украине Анджей Дуда Зеленский Владимир Канада Польша Сирия
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