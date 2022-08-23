Ситуация в Украине: Канада ввела новые санкции, Зеленский и Дуда открыли «Аллею смелости»
Запад будет придерживаться жестких санкций против Москвы и оказывать Киеву военную помощь – Шольц.
Макрон призвал не проявлять слабость в отношении России и не идти с ней на компромиссы.
Россия должна перестать обстреливать Запорожскую АЭС – глава Европейского совета Шарль Мишель.
Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда открыли «Аллею смелости» в центре Киева. Первым свою табличку получил польский президент.
Сирия выразила РФ поддержку и понимание целей спецоперации на Украине – Лавров.
Гарантии безопасности Украине мог дать только договор с Россией, но Киев под влиянием Запада от него отказался, и теперь гарантий нет никаких – Медведев.
Власти Канады ввели новые санкции против РФ, в список вошли 62 физлица и одно оборонное предприятие.