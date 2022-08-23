Близнецы получили переломы в частном коррекционном центре Актобе

Пострадавшие 12-летние братья страдают психоневрологическим заболеванием. Учебный центр они посещали с начала июля. Каждый день они проводили в заведении по четыре часа, передает Zakon.kz.

Как рассказала телеканалу «Астана» мама мальчиков, изначально все было хорошо. Но через две недели женщина забрала домой покалеченного ребенка.

Ребенок, хромая, вышел ко мне навстречу, плача от боли. Я спросила, что случилось. Он ответил, что ушибся. Получается, ему не оказали никакой помощи, не вызвали скорую и даже меня не поставили в известность. Он ходил с этой ногой, с переломом до 18:00. Мать пострадавших Гульбану Жанбозова

Спустя время травму получил и второй сын Жанбозовой. У ребенка оказалась сломана плечевая кость. Женщина говорит, что пыталась выяснить причины у руководства заведения, но с ней не стали разговаривать.

Теперь мама близнецов требует, чтобы центр вернул деньги, оплатил лечение детей и возместил моральный ущерб. По подсчетам женщины, в сумме это около 400 тыс. тенге. Однако руководство центра считает эти требования завышенными.

В учреждении утверждают, что первый мальчик повредил палец, ударившись ногой о косяк, второй упал с качели.

Пока они были в центре, мы не знали, что сломал. Это потом, после обращения в травмпункт, мы по факту узнали, что, оказывается, перелом. Предварительно мы думали моральный ущерб 50 тыс. тенге, на мороженое ребенку, успокоить. Потом мы собрались возмещать фактически оказанные услуги в период реабилитации. Директор коррекционного центра Руслан Казыбаев

Сообщается, что Жанбозова написала заявление в полицию, а также намерена судиться с коррекционным центром. О случившемся узнали и в областном управлении здравоохранения. Руководство пообещало выяснить все обстоятельства.

По словам чиновников, дети с подобными диагнозами должны проходить реабилитацию не реже раза в год. В сентябре пострадавших близнецов планируют отправить по квоте в столичный реабилитационный центр.