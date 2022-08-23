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Изнасиловал сосед: девочку из Урджара перевезли в больницу Семея

врач, халат Фото: pixabay
Девятилетнюю жительницу села Урджар уже осматривали врачи, однако было принято решение о переводе ребенка в другую больницу, передает Zakon.kz.
Заново кровь, анализы все. УЗИ проходили, еще одно будет, под наркозом. Боится людей сильно, боится посторонних, оставаться одна боится. После укола было тяжело с ней разговаривать, она меня даже к себе не подпускала, потому что боится. Мать пострадавшей Светлана Либих

Как сообщает телеканал «Астана», ребенку предстоит курс у психологов в реабилитационном центре города Усть-Каменогорска.

14 августа мать школьницы вернулась домой после ночной смены и обнаружила дочь в крови. Под подозрением оказался 48-летний сосед, отец двоих сыновей. Мужчина задержан.

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И лишь когда дело получило широкую общественную огласку, в районной больнице выписали направление на обследование и лечение, сообщила мама пострадавшей.

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