Стали известны подробности гибели контрактника в Алматы

Замкомандующего региональным командованием «Оңтүстік» Ниязтай Алкешев заявил о том, что 21-летний контрактник сам выстрелили себе в висок из табельного пистолета Макарова, передает Zakon.kz.

Пистолет в правой руке, правый висок, все указывает на саморанение. Рядом с ним никого не было, поэтому какие-либо домыслы и доводы я сейчас приводить не могу. Одно могу сказать на сегодняшний день: его смерть не связана с прохождением военной службы, – рассказал Алкешев КТК.

Сообщается, что трагедия произошла, когда рядовой Абылай Сабыров находился в карауле на одном из особо важных стратегических объектов. Там и обнаружили его тело с огнестрельным ранением.

Как рассказали военачальники, в момент инцидента с солдатом на посту никого не было. Службу по контракту Сабыров проходил в воинской части 3650 с октября прошлого года.

Погибший был уроженцем Жетысуской области. Сегодня его тело передали родственникам.

За месяц это уже второй смертельный случай в рядах Национальной гвардии. Менее двух недель назад на полигоне в Алматинской области погиб солдат-срочник Алмас Шахимов.

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