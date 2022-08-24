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Проспект частично перекроют в столице на три дня

ремонт дороги Фото: Zakon.kz
В Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана сообщили о начале ремонта дороги по проспекту Кабанбай Батыра, передает Zakon.kz.

Как уточняется, в связи с этим с 24 по 27 августа текущего года будет полностью перекрыто движение на участке от канала Нура- Есиль до транспортной развязки Аэропорт.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, – добавили в ведомстве.

Ранее до 1 сентября из-за ремонта перекрыли движение на участке от улицы Сауран до улицы Казак телерадиосы (движение в сторону пр. Кабанбай батыра).

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Нур-Султан
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