Американский зонд столкнут с астероидом для проверки теории

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о том, что зонд DART (Double Asteroid Redirection Test - «Эксперимент по изменению орбиты двойного астероида») должен столкнуться с небесным телом 26 сентября, передает Zakon.kz.

Данный тест продемонстрирует, что космический аппарат может в автономном режиме нацелиться на астероид и произвести столкновение с целью изменить направление движения астероида так, чтобы это можно было отследить при помощи наземных телескопов, – приводит ТАСС цитату NASA.

Зонд запустили еще в ноябре 2021 года с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии. Сообщается, что астероид не представляет никакой угрозы Земле. Однако сам эксперимент должен показать, смогут ли ученые вовремя среагировать и устранить потенциальную угрозу столкновения небесного тела с нашей планетой. Что позволит отработать методику изменения траектории движения предметов в космосе.

Как уточняется, аппарат столкнется с астероидом Диморфом на скорости около 24 тыс. км/ч.

NASA в 2016 году создало Управление по координации мер по защите Земли от астероидов. В рамках этой программы в околоземном пространстве в пределах 48 млн км от Земли осуществляется поиск астероидов и комет, которые могли бы угрожать Земле, ведется сбор данных об их размерах, орбитах и химическом составе, а также анализ возможных последствий их падения на Землю.